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وزير القوى العاملة من المنوفية: العمالة المصرية مطلوبة بجميع دول العالم

الأحد، 10 فبراير 2019 01:00 م
وزير القوى العاملة من المنوفية: العمالة المصرية مطلوبة بجميع دول العالم
المنوفية _ محمد فتحى
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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن العمالة المصرية مطلوبة فى جميع دول العالم وليس فقط فى الدول العربية، ونعمل على زيادتها فى جميع دول العالم، عن طريق تأهيلهم لسوق العمل فى شتى المجالات.
 
وأضاف سعفان، أنه هناك 32 مركز تدريب ثابت، و13 مركز متنقل، تستهدف الوزارة تخريج 10 آلاف لتأهيلهم لسوق العمل، مشيرا إلى ملتقيات التوظيف التى تساعد فى توفير فرص عمل كثيرة للشباب للحد من البطالة. 
 
جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفى بقاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة المنوفية، بحضور اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والمستشار العمالى عفيفى محمد عفيفى وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية، وعدد من أعضاء مجلس النواب .
 
وقد أكد وزير القوى العاملة، على إهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة، وحرصها على توفير رعاية شاملة لهم، مشيرا الى أن شهادات أمان هى بمثابة حماية ومظلة تأمينية بما يضمن لهم إستقرار أسرهم و تحسين ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية .
 
جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (4)
جانب من اللقاء 

 


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