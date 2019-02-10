وزير التنمية المحلية: برامج تدريبية للكوادر الأفريقية بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى

كتب – أشرف عزوز

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى خلال عام 2019 وفى إطار رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى التى سيتسلمها اليوم الأحد رسمياً الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى توفير بعض البرامج التدريبية الموجهة للكوادر الأفريقية فى المحليات، وأشار اللواء شعراوى إلى أنه يمكن تنفيذ تلك البرامج فى مركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية .

وقال الوزير أن التدريب سيقوم بتنفيذه مجموعة من المتخصصين فى المجالات المختلفة كالتنمية المحلية اللامركزية والتنمية الريفية والتخطيط العمرانى وتطوير المدن كالبنية التحتية والصرف الصحى ومعالجة المياه .

وأضاف شعراوى، أن الوزارة مهتمة بتفعيل التعاون مع دول القارة الأفريقية فى مجال المحليات خلال العام الجارى، مضيفاً أن ذلك التعاون إنطلق فى شهر نوفمبر الماضى بعد المشاركة بوفد مصرى رفيع المستوى برئاسته و3 محافظين فى القمة الثامنة لمؤتمر المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالمغرب .



وأوضح وزير التنمية المحلية، أن تلك القمة والتى رافقه فيها كل من محافظو القاهرة والقليوبية ودمياط ونائبة محافظ البحيرة، كانت فرصة لعقد عدة اجتماعات وتبادل التجارب، لافتا ً إلى أنه تم خلالها الإعلان عن التشكيل الجديد لرئاسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية والمجلس التنفيذى والمجلس الأفريقى وشبكة النساء المحلية المنتخبة خلال الفترة من 2018 – 2021 .

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه تم أيضاً خلال تلك المشاركة، اختيار مصر وموريتانيا والمغرب كأعضاء لإقليم شمال أفريقيا بالمكتب التنفيذى للمنظمة والذى اقترح أن تستضيف القاهرة اجتماعه القادم بتشكيلة الجديد بالتواكب مع افتتاح مقر مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة، وأنه تم اختيار كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة (ممثل دائم) والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية كأعضاء بالمجلس الأفريقى من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا بالمجلس الأفريقى للمنظمة، بالإضافة إلى أنه تم انتخاب الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط كأحد أعضاء مجلس "شبكة النساء المحلية المنتخبة" من ضمن التسعة مقاعد المخصصة لإقليم شمال أفريقيا .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن فوز مصر بعدد من المقاعد فى المنظمة تعد ثقة كبيرة فى مصر وقدرتها على الإسهام خلال الفترة المقبلة فى عملية التنمية للمدن والأقاليم الإفريقية.

وكشف اللواء شعراوى عن دراسة الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لعقد المؤتمر الأول لوزراء التنمية المحلية الأفارقة بالتزامن مع افتتاح مقر مكتب شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية بالقاهرة خلال العام الجارى؟

وأكد الوزير أن العام الجارى سيشهد أيضاً تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التنمية المحلية وعدد من الدول الأفريقية، ومنها أثيوبيا وتنزانيا وجنوب السودان وكينيا وأوغندا والمشاركة فى اللجنة المشتركة بين مصر وتلك الدول لبحث إمكانية توقيع مذكرات تفاهم للتعاون فى مجال المحليات .

وأوضح شعراوى أنه سيتم التنسيق والتواصل المستمر مع وزارة الخارجية لمتابعة نشاط الإتحاد الأفريقى خلال عام 2019 للمشاركة فى كافة المؤتمرات والفعاليات المعنية بالتعاون فى مجال التنمية المحلية بما يساهم فى تعزيز دور مصر فى القارة السمراء .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتولى التنسيق مع الوزارات المعنية لتنفيذ توصية الرئيس السيسى فى منتدى شباب العام 2018 بشرم الشيخ، بإعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقى لعام 2019 تمهيدا لإطلاق ملتقى الشباب العربى الأفريقى فى مارس القادم ورفع كفاءة وإعادة تأهيل المرافق الأساسية .