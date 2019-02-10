وزير الاتصالات يوقع اتفاقا مع شركة عالمية لصقل مهارات الكوادر فى البرمجيات

كتبت هبة السيد

شهد الدكتورعمرو طلعت توقيع خطاب نوايا بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة UiPath العالمية للتعاون فى إعداد الكوادر المصرية وصقل مهاراتها فى مجال البرمجيات التى تقدمها الشركة فى مجال الأتمتة الألية UiPath RPA من خلال المنصة الإلكترونية للشركة وهى أول منصة مفتوحة للتدريب والاعتماد عبر الإنترنت، مخصصة لمستخدمى عمليات الأتمتة الألية.

ويشمل التعاون صياغة برنامج تدريبى يراعى احتياجات الصناعة التى يتم التعرف عليها من خلال شركاء الشركة الدوليين والمحليين فى مصر، ويستهدف إعداد كوادر وخريجين تتناسب مع متطلبات العمل وتوظيفهم فى الشركات المتخصصة فى هذا المجال بعدد 100 متدرب خلال عام.

كما نص خطاب النوايا على قيام هيئة "ايتيدا" بتقديم وتعريف برنامج التحالف الأكاديمى للشركة لكافة الأطراف المعنية فى القطاع، وكذلك المشاركة فى تنظيم ورش عمل مشتركة بعد المرحلة التجريبية لإطلاق البرنامج.

وقع خطاب النوايا مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وكاران ديكسيت نائب رئيس شركة UiPath لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما التقى الوزير ايضا بـ"كاران ديكسيت" نائب رئيس شركة UiPath لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا العاملة فى مجال البرمجيات والمتخصصة فى تطوير حلول برمجيات الأتمتة الأليةRPA؛ تناول اللقاء بحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر؛ حضر اللقاء مها رشاد، وأحمد عدلى مسئول التحالفات والاتصال للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة عمرو طلعت فى فعاليات القمة العالمية للحكومات التى تعقد فى الفترة من 10 حتى 12 فبراير الجارى بمدينة دبى بمشاركة أكثر من 4000 من قيادات ومسئولين وصناع السياسات والخبراء من أكثر من 150 دولة.

تناول اللقاء مناقشة خطط الشركة المستقبلية وفتح مقر للشركة العالمية فى مصر، ونقل خبرات شركة UiPath للشركات المصرية العاملة فى مجال خدمات التعهيد BPO لتقديم برمجيات الأتمتة الألية RPA داخل الشركات.

و يقع المقر الرئيسى لشركة UiPath فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها مكاتب فى 19 دولة بجميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتستهدف الشركة خدمة وتدريب أكثر من مليون طالب فى ألف جامعة على مستوى العالم وذلك من خلال برنامج التحالف الأكاديمى الخاص بها UiPath Academic Alliance Program.

كما التقى عمرو طلعت على هامش مشاركته فى فعاليات القمة العالمية للحكومات هيثم بن عبد الرحمن العوهلى نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي؛ تناول اللقاء سبل دعم آليات التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان الدكتور عمرو طلعت قد شارك صباح اليوم فى جلسة حوارية تحت عنوان "مستقبل السياسات الرقمية" وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بمدينة دبي؛ استعرض خلالها تجربة مصر فى صياغة السياسات الرقمية وأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص واهم الشراكات التى تحققت بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

ومن المقرر أن يلتقى اليوم الوزير عدد من ممثلى الشركات الإقليمية والعالمية لاستعراض المزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة.