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نابولى تحتضن معرضا يسمح لضيوفه بالسفر عبر الزمن للاستمتاع بالحضارة الفرعونية

الأحد، 10 فبراير 2019 10:43 ص
نابولى تحتضن معرضا يسمح لضيوفه بالسفر عبر الزمن للاستمتاع بالحضارة الفرعونية آثار مصرية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى
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قال موقع "نابوليك" الإيطالى، إن منتزه أوخان التجارى فى جوليانو، أن كامبانيا مدينة فى جنوب إيطاليا ضمن مقاطعة نابولى، تحتضن معرض كبير للإعجاب بجمال مصر والذى سيبدأ غدا 11 فبراير إلى 4 مارس 2019.

وأوضح الموقع، أن هذا المعرض مجانى لمشاهدة جمال مصر ويسمح لجميع الضيوف بالسفر عبر الزمن من خلال تاريخ مصر الساحر، حيث أصبحت الرحلة ممكنه بفضل تركيب سبع جزر داخل المعرض لمشاهدتها.

وأكد الموقع أنه سيتم عرض هرم خوفو، وأبو الهول، وحجر رشيد والفراعنة الأسطوريين، كل ذلك من خلال نماذج رائعة، للتعرف على أسرار وتاريخ مصر.

 


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