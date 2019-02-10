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نائب محافظ الوادى الجديد توجه بحل مشكلة توصيل الصرف الصحى وشبكات الإتصالات بالقرى

الأحد، 10 فبراير 2019 01:30 م
نائب محافظ الوادى الجديد توجه بحل مشكلة توصيل الصرف الصحى وشبكات الإتصالات بالقرى نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد الوحدة الصحية
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أجرت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد اليوم، جولة تفقدية بقريتى الجديدة والقلمون بمركز الداخلة، حيث زارت الوحدة الصحية بكل من القريتين للإطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وإنضباط سير العمل بهذه الوحدات وتواجد الأطباء بصفة مستمرة .

ووجهت مجدى خلال جولتها بضرورة توافر الأدوية والأمصال اللازمة ، وتأهيل وتدريب طاقم التمريض وفنيين المعامل من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية لتحسين وتطوير الخدمة الطبية المقدمة .

من ناحية أخرى، عقدت نائب المحافظ لقائين جماهيريين مع أهالى القريتين وذلك للتعرف على مشكلاتهم ومطالبهم، حيث وعدت بمتابعة وحل مشكلة ضعف شبكات الاتصالات بالقريتين، كما وعدت بإنهاء مشكلة توصيل شبكات الصرف الصحى خلال عام من تاريخيه، وإستجابة لشكوى الأهالى من وجود مصرف زراعى داخل الكتل السكنية

وقامت مجدى بزيارة الموقع على الطبيعة ، ووجهت برفع المخلفات المحيطة بالمصرف خلال أسبوع وبحث إقامة صرف مغطى حفاظا على صحة المواطنين.

 

 


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