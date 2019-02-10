موجز 6.. المالية: الانتهاء من الضريبة العقارية قريبا ولا إلغاء إعفاء السكن الخاص





نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها إعلان وزارة المالية الانتهاء من تعديلات قانون الضريبة العقارية قريبا والتأكيد على عدم دراسة إلغاء إعفاء السكن الخاص، بالإضافة إلى تسلم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقى فى دورته الثانية والثلاثين.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

أكدت وزارة المالية اليوم الأحد، أنه سيتم قريبًا الانتهاء من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالى ثم عرضها على قطاعات المجتمع المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان حيث تم التعامل مع مشاكل تطبيق القانون الحالى وجارى إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر فى معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين فى تقدير الوحدات الكائنة فى عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.

خلال عودته من تفقد محور كلابشة على النيل، فوجئ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسيارة نقل انقلبت بالكامل على الطريق، وعلى الفور كلف بتوقف الأتوبيس الذى يقله فى الزيارة والوزراء المرافقين ومحافظ أسوان، للاطمئنان على ركاب السيارة.

حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن تشهدها البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة تزامنا مع استئناف الدراسة، مع استمرار فرص تكون الشبورة الكثيفة على الطرق خاصة على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مع استمرار برودة الأجواء خاصة فى الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتـأخرة من الليل وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزراء المرافقون، ومحافظ أسوان اليوم، بتفقد محور كلابشة العلوي على النيل، خارج مدينة أسوان، الذي يربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الزراعي الشرقي، بما يخدم أبناء محافظة أسوان ويساهم في تيسير حركة البشر والبضائع.

أعلن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة رسميًا ترشحه لولاية خامسة، جاء ذلك وفق ما أفادت به سكاى نيوز.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء إنه شرف اليوم بزيارته لمحافظة أسوان، وتفقدنا العديد من المشروعات الخدمية، وعدد من المدارس .

علق محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، على أحد المواطنين يطالبه بالموافقة على إنارة مقابر قرية الشعالة التابعة لمركز السنبلاوين، نظرا لظلام المنطقة، فرد عليه المحافظ بشكل كوميدى: "هو كان حد من الموتى اشتكى لك" .

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، انتهاء أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقى الـ32 حاليا المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

أبو مازن: نثق فى نجاح وقيادة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقى

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إن الدور الإفريقى كان أساسيا وله أثر فى الاتفاق المتعلق بالمهاجرين والموقع العام الماضى، متابعا: "قلبى منفطر للوضع الذى تعانيه بعض الجاليات المسلمة".

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فحص 16 مليون و 452 ألف مواطن حتى ظهر اليوم الأحد، ضمن "المرحلة الثانية" من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بأديس أبابا فى قمة ثلاثية مع كل من الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد وذلك امتداداً للقاءات التى انطلقت بين زعماء الدول الثلاث منذ القمة الأفريقية فى يناير 2018، والتى تهدف بالأساس إلى توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتغلب على أية عراقيل فى هذا الصدد، والعمل على تعزيز التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن قرابة 300 ألف خريج سجلوا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، منذ فتح باب التسجيل إلكترونيا على موقع الوزارة الخميس الماضى.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مناطق ( المرج بالكامل – اسكان اطلس 1 , 2 , 3 , 4 – إسكان القاهرة - إسكان الجمهورية والدلتا 2 - إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة التابعة لمدينة السلام – الشواكر - محطه الجبل الاصفر للصرف الصحي بالقليوبية ) لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة العاشره صباح يوم الثلاثاء الموافق 12 / 2 /2019 وحتى الساعة السادسه مساء نفس اليوم نظراً لقيامها بأعمال الصيانة بمحطه مياه المرج لتحسين الخدمة.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن صرف رواتب العاملين بالدولة، لشهر فبراير 2019، سيتم خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجارى، مؤكدًا أن 100% من موظفى الدولة، والبالغ عددهم نحو 6 ملايين مواطن يعمل بالجهاز الإدارى والحكومى، يتقاضون رواتبهم عن طريق كروت البنوك والتحويلات المصرفية.

كشف مصدر مسئول بالبترول عن تحويل 35 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل الإجمالى إلى 310 آلاف سيارة خلال العام المالى 2019-2020.

أعلن سيد عبدالحفيظ مدر الكرة بالأهلي عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم عاملين ليصبح إجمالي عقده الحالي ثلاث سنوات ونصف ويستمر بالقميص الأحمر حتى نهاية موسم 2022.

أكد محمد الكلية، أمين صندوق الإسماعيلى، والذي حضر جلسة الاستماع بمقر الكاف اليوم، أنه لم يتلق قراراً حتى الآن بعودة الدراويش لدورى الأبطال، وأن القرار سيخرج مساء اليوم الأحد.

أرسلت إدارة الأهلى إلى اتحاد الكرة، صباح اليوم، شكوى النادى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بسبب انتهاك اللوائح فى اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها، والذى عقد بمقر الاتحاد يوم 6-2-2019.

أكد الدكتور حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء، أنه لأول مرة تم تخصيص أراض لهيئة تعاونيات البناء فى 4 مدن جديدة وهى «مدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة ومدينة العبور الجديدة ومدينة شرق بورسعيد الجديدة»، وذلك لإنشاء تجمعات عمرانية بنظام إسكان تعاونى.

انتظمت أعمال الدراسة بالجامعات فى أول أيام التيرم الثانى، إذ أن جامعة عين شمس شددت إجراءات التفتيش على بواباتها تزامنا مع بداية الدراسة، فيما استقبلت جامعة القاهرة التيرم الثانى بمؤتمر صحفى شرح فيه رئيس جامعة القاهرة التفاصيل المتعلقة بمنهج التفكير النقدى الذى يتم تدريسه للطلاب لأول مرة هذا العام.

تسلمت مصر رسميا رئاسة الاتحاد الأفريقى، اليوم، الأحد، لمدة عام، وبمجرد الإعلان عن اسم الرئيس السيسى داخل قاعة نيلسون مانديلا فى مقر الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا، قوبل ذلك بتصفيق حار من الوفود المشاركة، وسط توقعات أفريقية بأن رئاسة مصر للاتحاد ستسهم فى ترسيخ مفهوم التكامل والتنمية للقارة السمراء.

أفريقيا قارة واعدة ، أفريقيا اليوم ليست أفريقيا الأمس، وأفريقيا معنا ولن تكون علينا، ظروفنا وأوضاعنا ومشكلاتنا وتحدياتنا تحمل كثيرًا من أوجه التشابه والهموم المشتركة، معظم أبناء القارة الأفريقية يبحثون عن السلام وعن الحياة الكريمة , وليس للقارة مطامع في ثروات غيرها، أقصى ما يتمناه أهلها هو أن يتمتعوا بثروات بلادهم وخيراتها، وليس لدى أكثرهم مانع من فتح أبوابهم للتعاون المشترك والقسمة العادلة للمكاسب المشروعة بينهم وبين المستثمرين الجادين من خارجها , وهي قارة لا تزال بكرًا وقادرة على الاستيعاب لضخامة الفرص الاستثمارية بها، وغناها بالموارد الطبيعية التي تمثل ثروة هائلة للقارة وخدمة أبنائها لو تعاونا جميعًا على النهوض بقارتنا والرقى بمستوى أبنائها.

من أسوان، عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019، بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة جديدة من الزيارات الميدانية إلى المحافظات؛ لمتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة، فيما يتعلق بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأبناء الوطن، فضلاً عن دفع العمل والإنجاز بالمشروعات الخدمية والتنموية فى مختلف القطاعات، وفق معدلات التنفيذ المطلوبة.

أيادى سمراء، وابتسامة بيضاء، ونقوش حناء، وزغاريد وفرحة وزينة".. هذه هى مشاهد الأفراح النوبية فى جنوب مصر، والتى تُعقد قرانها على يد أول امرأة تعمل مأذون فى تاريخ محافظة أسوان، السيدة أم كلثوم يونس، مأذون قرية غرب أسوان النوبية، والتى انتصرت على غيرها من الرجال المتقدمين للترشيح لشغل هذه الوظيفة.