موجز اخبار الساعة 1 ظهرا .. انطلاق القمة الإفريقية الـ32 بمشاركة السيسي وزعماء القارة

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق القمة الإفريقية الـ32 بمشاركة السيسي وزعماء القارة.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

انطلاق القمة الإفريقية الـ32 بمشاركة السيسي وزعماء القارة

انطقلت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة وزعماء القارة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

رئيس الوزراء يكلف بالبدء فى تطوير المنطقة المحيطة بمحطة كيما

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمنطقة كيما، بمراحلها الثلاث؛ للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، بعد الانتهاء من التنفيذ.

صور.. رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من محطات صرف كيما خلال شهر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، محطة معالجة الصرف كيما 3 واستمع لشرح حول عمل المحطة والطاقة الإنتاجية لها والتى يصل لـ30 ألف متر مكعب.

مصر والسودان وإثيوبيا يتفقون على عدم الإضرار بالمصالح المشتركة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بأديس أبابا فى قمة ثلاثية مع كل من الرئيس السودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد وذلك امتداداً للقاءات التى انطلقت بين زعماء الدول الثلاث منذ القمة الأفريقية فى يناير 2018، والتى تهدف بالأساس إلى توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتغلب على أية عراقيل فى هذا الصدد، والعمل على تعزيز التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا.

مصر تؤكد دعمها للسودان لرفع اسمه من قائمة الدول الداعمه للإرهاب

أكدت مصر دعمها الكامل حكومة وبرلمانا وشعبا للسعودان الشقيق ، انعكاسا لعمق العلاقات الراسخة والروابط التاريخية المشتركة بين شعبى وادى النيل على كافة المستويات.

وزير النقل من أسوان: التشغيل التجريبى لمحطة مترو المرج الأسبوع المقبل

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل ، أنه من المقرر أن يتم التشغيل التجريبي لمحطة مترو أنفاق المرج الأسبوع المقبل .