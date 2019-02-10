موجز أخبار 10 مساء.. رئيس الوزراء: نسعى لإنهاء المشروعات التنموية بأسوان

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: عقب انتهاء جولته الموسعة بمحافظة أسوان، والتى تضمنت متابعة تقديم الخدمات للمواطنين، وموقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، بحضور وزراء التربية والتعليم، والنقل، والشباب، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

بدأ عدد من نجوم العالم فى التوافد على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا، الذي تقيمه الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، ومنهم النجوم إيمي آدمز وجلين كلوز وريتشارد مادن و لوك إيفانز وسينثيا إيريفو وثاندي نيوتن وليلى كولينز وإيمي جاكسون، كما حضر الأمير ويليام وزوجته وذلك بمقر الحفل في قاعة البرت الملكية.





حقق يوفنتوس فوزا سهلا على مضيفه فريق ساسولو بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "مابى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.





قال المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم، ومالك نادى بيراميدز: "هو ماشاء الله لسه فايقين إن فيه هجوم وإساءة ليكم من رئيس الاتحاد العربى، ولا لما قلت فى لقاء تلفزيوني إنى من كام يوم إني بفكر استقيل من الاتحاد العربي.. فحبيتوا كالعادة تاخذو اللقطة وتطلعوا أبطال قدام الجمهور، وتلعبوا على نغمة إحنا اللى مشيناه".





قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط- بإجماع الآراء- بمعاقبة ربة منزل بالإعدام شنقا، لقتلها طفلة وإحراق جثتها داخل فرن بلدى، بعد سرقة قرطها الذهبى، بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب.





عقب انتهاء جولته الموسعة بمحافظة أسوان، والتى تضمنت متابعة تقديم الخدمات للمواطنين، وموقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان، بحضور وزراء التربية والتعليم، والنقل، والشباب، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.





فى مستهل استلام مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية ترسيخ مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، فهو السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات المُشتركة التي تواجهنا.





قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن فكرة تخصيص أراضى لا يتم استغلالها بدون تنمية ورفع قيمة سعرها فقط، انتهت تماماً، معلقاً "عندنا حاجات غريبة بقالها 20 سنة بتحصل".





ينشر "اليوم السابع" الصورة النهائية والشكل الأخير لإقرار استلام تابلت الصف الأول الثانوى العام، للطالب والمعلم، حيث يتسلم الطالب التابلت بعد التوقيع عليه هو وولى أمره، إضافة إلى إقرار المعلم والإدارى.





تعاقدت هيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى المناقصة رقم "2" على استيراد كمية 68 ألف طن أرز أبيض طبيعى تام الضرب فى إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر رمضان المعظم.





نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار قانون برقم 5 لسنة 2019، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقرار مجلس النواب.





نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن أبرز المعلومات بشأن استلام طلاب الصف الأول الثانوي التابلت، وكشف المركز الإعلامي عن بدء توزيع التابلت على الطلاب بداية من الفصل الدراسي الثاني، مضيفاً أن التابلت الذى سيسلم للطلاب سيكون عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بمرحلة ‏الثانوية العامة ويعتبر بعدها هدية مجانية للطلاب، ولا يرده الطالب إلا في حال تحويله لنظام تعليمي آخر، علماً بأن الفئات المستهدفة بالتابلت هم طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية ‏والخاصة والمعلمين والعاملون بالمديريات التعليمية.‏‏





نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار بقانون رقم 4 لسنة 2019، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية، بعد إقرار مجلس النواب عليه.





أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتابع بنفسه مشكلة توقف مشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بمدينة أسوان الجديدة، بناء على طلب السكان المقيمين بالمدينة، وسدادهم لقيمة الاشتراك دون الحصول على الخدمة لأكثر من عامين.