وأعرب الدكتور أدهانوم - خلال انطلاق أعمال الدورة العادية الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي - عن فخره بالمثول أمام القادة الأفارقة خلال هذه القمة .

وقال إن " نجاحنا يؤكد ما يمكن لأفريقيا أن تحققه في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة .. وآن الأوان كي نجتمع حول أهداف جديدة" ، مؤكدا ضرورة تمتع جميع الشعوب الأفريقية بالصحة