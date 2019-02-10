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مليشيات الحوثى تعترف بمقتل أحد قياداتها فى محافظة عمران اليمنية

الأحد، 10 فبراير 2019 07:16 ص
مليشيات الحوثى تعترف بمقتل أحد قياداتها فى محافظة عمران اليمنية جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن أ ش أ
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اعترفت مليشيات الحوثى الانقلابية بمقتل أحد قياداتها الميدانيين، حيث لقى مصرعه بغارة للتحالف استهدفته مع مجاميع مسلحة فى محافظة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت قناة العربية الإخبارية ، اليوم الأحد ، عن وسائل إعلام حوثية قولها :" إن القيادى الحوثى محمد صالح الشيمى المكنى بـ"أبو طارق" لقى حتفه مع مجموعة من مسلحى المليشيا، إثر استهدافهم بغارة جوية للتحالف بمديرية القفلة.

وقالت مصادر محلية إن الشيمى والمجاميع التى يقودها كانوا فى طريقهم لتعزيز صفوف مليشياتهم فى القتال بجبهة حجور فى محافظة حجة، قبل أن ينجح التحالف فى استهدافهم.

 


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