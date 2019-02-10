وقال المسئول - في تصريحات لوكالة أنباء باجفاك الأفغانية - إن المسلحين اقتحموا نقطة التفتيش على الطريق السريع فرح - قندهار في منطقة شاكو ، وأضاف أن سبعة من رجال الشرطة لقوا حتفهم، و أن المسلحين استولوا أيضا على أسلحة وذخيرة من هذه النقطة.

من جانبه قال المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي ، إن المسلحين اجتاحوا الموقع وقتلوا سبعة من رجال الشرطة واستولوا على الأسلحة.