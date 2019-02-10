أعلن عضو المجلس الإقليمي لإقليم فرح الأفغاني داد الله قاني اليوم الأحد مقتل سبعة من أفراد الشرطة في هجوم لحركة طالبان على نقطة تفتيش في منطقة بالا بلوك في الإقليم.
وقال المسئول - في تصريحات لوكالة أنباء باجفاك الأفغانية - إن المسلحين اقتحموا نقطة التفتيش على الطريق السريع فرح - قندهار في منطقة شاكو ، وأضاف أن سبعة من رجال الشرطة لقوا حتفهم، و أن المسلحين استولوا أيضا على أسلحة وذخيرة من هذه النقطة.
من جانبه قال المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي ، إن المسلحين اجتاحوا الموقع وقتلوا سبعة من رجال الشرطة واستولوا على الأسلحة.
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