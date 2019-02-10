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مفوضة الشئون السياسية بالاتحاد الأفريقى: الوضع الإنسانى فى القارة يدعو للقلق

الأحد، 10 فبراير 2019 03:07 م
مفوضة الشئون السياسية بالاتحاد الأفريقى: الوضع الإنسانى فى القارة يدعو للقلق مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي ميناتا ساماتي سيسوما
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قالت مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقى، ميناتا ساماتى سيسوما، إنه يتعين على الدول الإفريقية، السعى لحشد الموارد الأساسية لحل مشكلة النزوح القسرى فى القارة.

 

وأوضحت مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقى، خلال كلمتها بالقمة الـ32 للاتحاد الأفريقى المنعقدة حاليا بإثيوبيا، أن الوضع الإنسانى فى أفريقيا يدعو إلى القلق، ويتعين العمل على تطبيق برنامج الاتحاد الأفريقى لإسكات البنادق، مشيرة إلى أسباب النزوح القسرى والأزمات الإنسانية هى الإرهاب والتطرف.


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