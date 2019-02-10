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مصرع عروس بعد 48 ساعة من زفافها صعقا بكهرباء السخان فى الشرقية

الأحد، 10 فبراير 2019 11:37 ص
مصرع عروس بعد 48 ساعة من زفافها صعقا بكهرباء السخان فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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لقيت عروس مصرعها، اليوم الأحد، إثر إصابتها بصعق كهربائى من سخان المنزل، بعد يومين فقط، من زواجها يوم الخميس الماضى بقرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة "مروة ا م ال " 23سنة داخل حمام منزلها بقرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفية عروسة جديدة، حيث كان زفافها يوم الخميس الماضى، فيما لقيت مصرعها متأثرةً بأصابتها حال تشغيل السخان، أثناء الاستحمام ما تسبب فى وفاتها فى الحال.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبى، رئيس نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 


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