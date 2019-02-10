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مصرع امرأة و4 أطفال فى حريق بمقاطعة روسية

الأحد، 10 فبراير 2019 08:31 ص
مصرع امرأة و4 أطفال فى حريق بمقاطعة روسية حريق فى روسيا ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت الإدارة الإقليمية للجنة التحقيق الروسية، مصرع امرأة و4 أطفال جراء حريق وقع فى منزل خاص بقرية "بولويكا كراسنوزيرسكى"، بمقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان أصدره المركز الإقليمى لمكتب التحقيقات الفيدرالى الروسى اليوم الأحد، أن الحريق وقع الليلة الماضية فى مبنى سكنى خاص يقع فى قرية "بولويكا كراسنوزيرسكى" بمقاطعة نوفوسيبيرسك.

وأوضح أنه بعد إخماد الحريق، تم العثور على جثث امرأة مواليد عام 1982 و4 أطفال صغار مواليد أعوام 2013 و2015 و2016 و2018.

وأضاف البيان أنه فى الوقت الراهن، يقوم المحققون من الإدارة الإقليمية للجنة التحقيق الروسية بتفتيش مكان الحادث لمعرفة سبب الحريق.

 


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