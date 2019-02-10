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مصدر أمنى عراقى: مقتل مدنى فى هجوم مسلح جنوب شرقى بغداد

الأحد، 10 فبراير 2019 01:15 ص
مصدر أمنى عراقى: مقتل مدنى فى هجوم مسلح جنوب شرقى بغداد عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلن مصدر أمنى عراقى مقتل مدنى، فى هجوم مسلح نفذه مجهولون جنوب شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، فى تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" الليلة، إن مسلحين مجهولين اطلقوا مساء اليوم السبت النار على مدنيا قرب منزله فى منطقة النهروان جنوب شرقى بغداد ما أدى إلى مقتله فى الحال.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها، ما أسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

يأتى ذلك فيما اعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدى أن الأوضاع الطبيعية تعود بالتدريج فى أرجاء العراق والقوات الأمنية تمسك بالمبادرة.

 


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