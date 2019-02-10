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مساع أسترالية لإحباط محاولة لتخفيف قوانين الهجرة الصارمة

الأحد، 10 فبراير 2019 10:50 ص
مساع أسترالية لإحباط محاولة لتخفيف قوانين الهجرة الصارمة سكوت موريسون
رويترز
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 سعى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ووزراء كبار في حكومته لإحباط محاولة للسماح لطالبي الهجرة في معسكرات خارج البلاد بدخول أستراليا للحصول على العلاج قائلا إنه يتعين الإبقاء على قواعد الهجرة الصارمة.

وتنص سياسة الهجرة الصارمة التي تطبقها الحكومة الأسترالية على إرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراض طريقهم في البحر إلى معسكرات في بابوا غينيا الجديدة وناورو على ألا يسمح لهم بدخول البلاد حتى إذا أصبحوا لاجئين.

وقدم معارضو السياسة مشروع قانون لتعديل قوانين الهجرة حتى يتسنى نقل المهاجرين من بابوا غينيا الجديدة أو ناورو إلى أستراليا لإخضاعهم إلى تقييم طبي.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي أمس السبت "لا يمكننا أن نترك حدود أستراليا في أيدي لجان طبية".

وعبر وزير الدفاع كريستوفر باين ووزير الهجرة ديفيد كولمان عن معارضتهما لمشروع القانون.

 


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