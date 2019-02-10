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مركز "راشد" لأصحاب الهمم بدبى يقيم يوما إماراتيا فى دار الأوبرا المصرية

الأحد، 10 فبراير 2019 09:38 م
مركز "راشد" لأصحاب الهمم بدبى يقيم يوما إماراتيا فى دار الأوبرا المصرية مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم
كتب مصطفى عنبر
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يقيم مركز راشد لأصحاب الهمم بدبى، يوما إماراتيا فى دار الأوبرا المصرية يوم 16 فبراير، متزامناً مع مشاركته فى مهرجان أولادنا الذى ينطلق يوم 15 فبراير الجارى بمشاركة نحو 40 دولة عربية وأجنبية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية.

 

وأوضح المركز فى بيان له أن المهندس جمعة الجنيبى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فى مصر، سيلقى كلمة فى اليوم الإماراتى الذى يأتى ضمن بواكير احتفالات الإمارات بعام التسامح، كما تلقى مريم عثمان المدير العام، كلمة فى ذلك اليوم الذى يشارك به أيضاً الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ولفيف من نجوم الفن والإعلام فى مقدمتهم الفنان محمد فؤاد والفنانة الإماراتية ألماس وتقدم الحفل الإعلامية بوسى شلبى.

 

وقالت السيدة مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم: "إن مشاركتنا فى مهرجان أولادنا الذى تنظمه السيدة سهير عبدالقادر فى دار الأوبرا المصرية، يأتى إستمراراً لمسيرة المركز وعلاقاته الإنسانية العميقة مع جمهورية مصر العربية، وتأكيداً على قيم التسامح التى تحتفى به الإمارات هذا العام، والتى أرسى دعائمها ونثر بذورها الأولى الوالد المؤسس زايد طيب الله ثراه".

 

وأضافت: "ومن خلال هذا اليوم الإماراتى سنقدم العديد من الإلتفاتات من خلال أفلام قصيرة تؤكد عمق العلاقات بين الشعبين، وتلقى الضوء على قيم التسامح الأصيلة فى شعب الإمارات، وخاصة من خلال أوبريت (زانها زايد)".

 

ومن المتوقع مشاركة وحضور لفيف من الوزراء فى مقدمتهم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.


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