مدير تعليم مطروح تسلمنا 1863 تابلت لتوزيعها على الطلاب والمعلمين بـ13 مدرسة

مطروح- حسن مشالي

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية تسلمت 1863 تابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى العام والمعلمين، وتم توزيعها على 13 مدرسة مختلفة، على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير تعليم مطروح لـ"اليوم السابع" أن هناك 1583 طالبا بالصف الأول الثانوى مقيدين في 13 مدرسة على مستوى المحافظة، سيتم تسليمهم التابلت بالإضافة إلى 279 معلما بهذه المدارس سيتسلمون التابلت بعد اتباع الإجراءات والتعليمات الوزارية اللازمة.

جاء ذلك على هامش، تفقد "النيلي" لمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، وتوزيعه التابلت، بشكل تجريبي، على أن يتم التوزيع الرسمي في جميع المدارس بداية من غدٍ الاثنين، مؤكدا استعداد جميع المدارس لتطبيق المنظومة الجديدة، من خلال توصيل شبكة الانترنت فائق السرعة، وتجهيز الفصول والقاعات الدراسية بالسبورات الذكية.