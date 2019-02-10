video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير تعليم مطروح تسلمنا 1863 تابلت لتوزيعها على الطلاب والمعلمين بـ13 مدرسة

الأحد، 10 فبراير 2019 02:07 م
مدير تعليم مطروح تسلمنا 1863 تابلت لتوزيعها على الطلاب والمعلمين بـ13 مدرسة التوزيع التجريبي للتابلت باحدى مدارس مطروح
مطروح- حسن مشالي
إضافة تعليق
أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المديرية تسلمت 1863 تابلت لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوى العام والمعلمين، وتم توزيعها على 13 مدرسة مختلفة، على مستوى المحافظة.
 
وأوضح مدير تعليم مطروح لـ"اليوم السابع" أن هناك 1583 طالبا بالصف الأول الثانوى مقيدين في 13 مدرسة على مستوى المحافظة، سيتم تسليمهم التابلت بالإضافة إلى 279 معلما بهذه المدارس سيتسلمون التابلت بعد اتباع الإجراءات والتعليمات الوزارية اللازمة.
 
جاء ذلك على هامش، تفقد "النيلي" لمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، وتوزيعه التابلت، بشكل تجريبي، على أن يتم التوزيع الرسمي في جميع المدارس بداية من غدٍ الاثنين، مؤكدا استعداد جميع المدارس لتطبيق المنظومة الجديدة، من خلال توصيل شبكة الانترنت فائق السرعة، وتجهيز الفصول والقاعات الدراسية بالسبورات الذكية.
 
 
التوزيع التجريبي للتابلت باحدى مدارس مطروح (1)
 

 

التوزيع التجريبي للتابلت باحدى مدارس مطروح (2)
 

 

التوزيع التجريبي للتابلت باحدى مدارس مطروح (3)
 

 

التوزيع التجريبي للتابلت باحدى مدارس مطروح (4)
 

 

التوزيع التجريبي للتابلت باحدى مدارس مطروح (5)
 

 

التوزيع التجريبي للتابلت باحدى مدارس مطروح (6)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير تعليم مطروح يتفقد انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثانى

مطروح

اخبار مطروح

مرسى مطروح

توزيع التابلت تعليم مطروح

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
انطلاق القمة الإفريقية الـ32 بمشاركة السيسي وزعماء القارة

انطلاق القمة الإفريقية الـ32 بمشاركة السيسي وزعماء القارة

التعليم تؤكد استقرار الدراسة وحضور كبير من الطلاب.. ولا شكاوى

التعليم تؤكد استقرار الدراسة وحضور كبير من الطلاب.. ولا شكاوى

مصر تقود أفريقيا.. مغامرات عكس التيار لنجوم الفراعنة بالقارة السمراء.. عبد الغالى ينهض بالكرة فى سيراليون.. بصمة قوية للبدرى والحضرى مع المريخ السودانى.. الخشاب يحسن تصنيف تشاد..وبلاد البافانا تستقبل عمرو جمال

مصر تقود أفريقيا.. مغامرات عكس التيار لنجوم الفراعنة بالقارة السمراء.. عبد الغالى ينهض بالكرة فى سيراليون.. بصمة قوية للبدرى والحضرى مع المريخ السودانى.. الخشاب يحسن تصنيف تشاد..وبلاد البافانا تستقبل عمرو جمال

"الباركود" لتأمين خدمات نقل الدم للمرضى بالمستشفيات.. رئيس خدمات الدم القومية: يمنع تسرب الدم الملوث والفاسد للمواطنين.. وتؤكد: إحكام الرقابة على المخلفات الخطرة لحظر تدويرها وبيعها بالأسواق

"الباركود" لتأمين خدمات نقل الدم للمرضى بالمستشفيات.. رئيس خدمات الدم القومية: يمنع تسرب الدم الملوث والفاسد للمواطنين.. وتؤكد: إحكام الرقابة على المخلفات الخطرة لحظر تدويرها وبيعها بالأسواق

مانشستر سيتي فى مهمة ثأرية ضد تشيلسي

مانشستر سيتي فى مهمة ثأرية ضد تشيلسي

مش مجرد قماش..اعرف تأثير مقاس و ألوان ملابسك على شخصيتك

مش مجرد قماش..اعرف تأثير مقاس و ألوان ملابسك على شخصيتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة