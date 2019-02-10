محسن البلتاجى: ضعف إنتاج التقاوى يؤثر سلبا على الصادرات الزراعية

برلين عبد الحليم سالم

قال محسن البلتاجى، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، إن صادرات مصر الزراعية تنافس مختلف دول العالم منذ 20 سنة ،لافتا إلى أن الشركات المصدرة فى نمو مستمر.

وأضاف البلتاجى لـ" اليوم السابع"، على هامش مشاركته فى فعاليات معرض فروت لوجستيكا لمصدرى الخضر والفاكهة فى برلين، أن مصر بدأت المشاركة فى المعرض بـ 5 شركات فقط منذ 20 سنة، وارتفع عدد الشركات فى بعض السنوات لأكثر من 100، موضحا أنه خلال الدورة الحالية من المعرض شاركت أكثر من 70 شركة بهدف زيادة الصادرات وبالتالى توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد.