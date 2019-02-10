محافظ كفرالشيخ يتابع مشروع مصنع الرمال السوداء بالبرلس وتنفيذ مشروعات الغاز

كفر الشيخ_ محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، خطة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ونسب الغاز، مكلفاً بسرعة توصيل خدمة الغاز المنزلي للأهالي،وذلك بحضور المهندس حاتم بسيوني، مدير عام المشروعات بشركة ترانس جاس للغاز الطبيعي بكفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، انه يتابع خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حالياً لـ 5 مراكز بالتوازي، وهى مدينة قلين ومنية قلين ومدينة بيلا والجرايدة ببيلا، ومدينة فوة ومدينة بلطيم ومدينة برج البرلس، لافتاً انه سيكون هناك تسهيلات فى توصيل الغاز للمنازل طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسداد المبالغ المستحقة على المشتركين من خلال أقساط قيمتها 30 جنيه شهرياً، وبدون فوائد.

أوضح محافظ كفرالشيخ، انه تم بحث خطة المشروعات الجارية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكداً على زيادة معدلات التنفيذ وزيادة الوصلات المنزلية، ومد الخطوط الرئيسية الجديدة بالمناطق التي لم يتم تنفيذ خدمة توصيل الغاز الطبيعي بها، مكلفاً بعمل تقرير شهري، لإرساله الى الجهات المعني

وتابع محافظ كفرالشيخ، أعمال إنشاء مصنع الرمال السوداء التابع للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء غرب البرلس، بالساحل الشمالي، لمحافظة كفرالشيخ، على مساحة 35 فداناً، في اطار المتابعة المستمرة لمشروع الرمال السوداء وتذليل كافة العقبات أمام المشروع، بحضور العميد طارق راغب، المدير العام الإداري لمصنع الرمال السوداء بالبرلس.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم انشاء المصنع الثاني للرمال السوداء، بشمال غرب البرلس على مساحة 35 فدانا باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، وجارى الانتهاء من توصيل المرافق له، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية، ولاستخراج العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء، وهذا المصنع يتيح البدء مبكراً في اقامة المنطقة الاستثمارية على المناطق التي يتم استغلال الكثبان الرملية بها تباعاً، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونحن نضاعف الجهود بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ممثلة في الشركة المصرية للرمال السوداء لإقامة هذا المشروع القومي، فضلاً عن اقامة مصنع الرمال السوداء الاول بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فداناً، لافتاً انه سيتم الانتهاء من إقامة السور الخارجي للمصنع على مساحة 80 فدان في نهاية فبراير الجارى، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، لاستخراج 41 عنصر معدني من الرمال السوداء، تقوم عليها العديد من الصناعات المتفردة والمتنوعة، وتدريب الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، بما يسهم في تنوع وتطوير الاقتصاد المصري من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة في تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمي عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمي، مؤكداً انه سيتم الانتاج الفعلي للعناصر المستخرجة من الرمال السوداء بنهاية عام 2020م، وجاري توصيل الغاز الطبيعي لمصنع فصل الرمال السوداء الأول كما سيتم توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمصنع الثاني.