محافظ قنا وطلاب التعليم العالى في جولة للتعرف علي المشروعات التنموية

قنا - وائل محمد

قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، يرافقه عدد من طلبة وطالبات جامعة جنوب الوادى، وكليه الهندسة جامعة الازهر بقنا، والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بجولة ميدانية لعدد من المشروعات القومية، التي يتم تنفيذها علي ارض محافظة قنا، وذلك في اطار حرص الدولة المصرية علي تحقيق كل اهداف التنمية المستدامة .

بدأت الجولة، بتفقد الأعمال الإنشائية التي تجري بالمرحلة الأولى بالتجمع العمراني الجديد غرب مدينة قنا، واوضح المحافظ للطلبة ان المرحلة الاولي للمدينة تقع علي مساحة 1400 فدان، من إجمالي المساحة المخصصة والبالغة 8971 فدانًا، وتضم 30 عمارة سكنية إسكان اجتماعي، تشمل 720 وحدة سكنية و 30 عمارة سكنية تابعة لمشروع إسكان مصر، تشمل 720 وحدة سكنية كمرحلة اولي، بينما سيتم انشاء 106عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي، و 53 عمارة سكنية لمشروع اسكان مصر كمرحلة ثانية .

وشملت الجولة، التعرف علي اهم المشروعات الخدمية بمدينة قنا الجديدة، منها محطة مياه الشرب النقية التي تعمل بطاقة انتاجية 270 لتر / ثانية كمرحلة أولي، بتكلفة اجمالية تصل الى 216 مليون و 900 ألف جنيه ، و مركز شباب مدينة قنا الجديدة المقام على مساحة حوالي 15 فدان، ويشمل مبنى إداري ومطعم وكافيتريا، ومجمع حمامات سباحة "غطس- أوليمبي- أطفال"، ومبنى لتغيير الملابس وملاعب "كرة قدم قانوني - كرة قدم خماسي – ثلاثي - تنس " ومدرجات لحمام السباحة والملاعب، بالإضافة الي مسجد بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 90 مليون جنيه.

كما اطلعوا علي التجهيزات النهائية بمدرسة قنا الثانوية للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (stem)، المكونة من 4 طوابق بسعة 18 فصلاً دراسيا، و2 مبنى للإقامة أحدهما للبنين والآخر للبنات بتكلفة إجمالية 48 مليون جنيه ، ومبنى مستشفي قنا الجديدة، المقام على مساحة 10 الاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق، بالإضافة إلى البدروم وتضم 175 سرير بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 153 مليون جنيه .

واختتم الجولة، بتفقد مشروع محور "قوص - نقادة"، والذي يعد أحد أهم المشروعات التنموية الهامة بمحافظة قنا، والذي سيحقق نقلة حضارية وتنموية ضخمة، وأشار المحافظ أن المحور يمتد بطول 19 كموتتخطى تكلفته المالية المليار و 200 مليون جنيه، ويربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية الطولية المارة بالمحافظة عبر 14 كوبري و12 نفق ، كما يخدم مشروعات التنمية والاستثمار المزمع تنفيذها مستقبلا كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية بمدينة قفط.

أوضح محافظ قنا، أن تلك الجولة تهدف إلي توعية الطلاب بصفة خاصة وابناء قنا بصفة عامة بأهم المشروعات التنموية القائمة او التي يجري تنفيذها علي ارض المحافظة، بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم انجازه من مشروعات تنموية علي ارض الواقع، مشيرا ان تلك المشروعات تؤدي الي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المستوي الاقتصادي، وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة.

ومن جانبهم، اعرب الطلاب عن سعادتهم بتلك الزيارة وثراء التجربة، والاطلاع علي عدد من اهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي ارض المحافظة، مما يعكس اهتمام الدولة بتنمية صعيد مصر .