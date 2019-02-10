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محافظ بورسعيد: افتتاح أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات وزيت الطعام منتصف العام

الأحد، 10 فبراير 2019 06:09 م
محافظ بورسعيد: افتتاح أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات وزيت الطعام منتصف العام جانب من جولة المحافظ
بورسعيد - السيد فلاح
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تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل فى إنشاء مصنع إطارات السيارات، ببورسعيد، كما شملت الجولة مصنع إنتاج الزيوت والمنتظر أن يبدأ الخط الأول المصنع فى شهر أبريل المقبل كما ينتظر أن يتم افتتاح خط جديد فى مصنع تصنيع وتجميد الأسماك.

افتتاح المرحلة الأولي لأكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات وزيت الطعام قبل منتصف العام (1)

وقال بيان لمحافظة بورسعيد، أنه خلال جولة محافظ بورسعيد إنه تم الإعلان عن أنه من المنتظر افتتاح المرحلة الأولى من مصنع إطارات السيارات فى يونيو المقبل والذى يعد المصنع الأكبر من نوعة فى مصر لإنتاج أحدى الماركات العالمية الشهيرة.

افتتاح المرحلة الأولي لأكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات وزيت الطعام قبل منتصف العام (2)

ويعد مصنع إنتاج إطارات السيارات وإنتاج زيت الطعام ضمن مجموعة المصانع الخمسة العملاقة بالإضافة إلى المصنعين مصنع إنتاج اللمبات الموفرة وآوانى الطهى والخامس إنتاج جنوط السيارات وتبلغ استثمارات هذه المصانع ما يقرب من ٦ مليار جنية وتوفر أكثر من 7 آلاف فرصة عمل.

افتتاح المرحلة الأولي لأكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات وزيت الطعام قبل منتصف العام (4)

يذكر أن مصنع إنتاج إطارات السيارات يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، ويبدأ إنتاجه عام 2019، ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا ووصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة.

افتتاح المرحلة الأولي لأكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات وزيت الطعام قبل منتصف العام (6)

وكذلك مصنع استخلاص وتحرير وتعبئة زيوت الطعام بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد والذى يعد من المشروعات الواعدة ويقام على مساحة 28 ألف متر مربع، ويستوعب 500 عامل، بتكلفة استثمارية 500 مليون جنيه على 3 مراحل.

افتتاح المرحلة الأولي لأكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات وزيت الطعام قبل منتصف العام (7)

وتقام المرحلة الأولى من مصنع استخلاص وتحرير وتعبئة زيوت الطعام على مساحة 12 ألفًا و500 متر مربع، وتضم مصنع التكرير، ومصنع التعبئة، ومبنى إداري، وخزانات زيت خام بطاقة 8400 طن، وخزانات زيت مكرر بطاقة 1770 طن، بينما تقام المرحلة الثانية على مساحة 10 آلاف متر مربع وهى خاصة بمرحلة استخلاص الزيت الخام وتضم مصنع الاستخلاص بطاقة 1000 طن فى اليوم، وأخيرا المرحلة الثالثة على مساحة 5500 متر مربع، وتضم مصنع علف الأسماك بطاقة 10 أطنان فى الساعة.

افتتاح المرحلة الأولي لأكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات وزيت الطعام قبل منتصف العام (10)
 
 

 

افتتاح المرحلة الأولي لأكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات وزيت الطعام قبل منتصف العام (13) (1)
 

 

افتتاح المرحلة الأولي لأكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات وزيت الطعام قبل منتصف العام (14)

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