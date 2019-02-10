محافظ الوادى الجديد: 100 فدان لإنشاء أول منطقة لوجيستية وبورصة للتمور

الوادي الجديد - ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تخصيص مساحة 100 فدان بالطريق الدائري بمدينة الخارجة لإنشاء منطقه لوجيستية وبورصة لتسويق التمور .

وقال الزملوط، في بيان له، إن لجنة رفيعة المستوى من وزارة الزراعة تضم 12 عضواً من مختلف الجهات البحثية والمعاهد والإدارات المركزية بالوزارة ستزور الوادي الجديد الأسبوع القادم ، بهدف تفعيل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوسع في زراعة الأراضي وتنمية الثروة الحيوانية، وتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي فيما يتعلق بزراعة 2.5 مليون نخلة.

وأضاف الزملوط، أنه تم التنسيق مع وزير الكهرباء على إنشاء محطة عملاقة لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية ، وأن المحافظة تقوم حاليا بالتفاوض مع عدد من كبار المستثمرين لتنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم في إنعاش الحالة الاقتصادية بالوادي الجديد والمساهمة في ضخ طاقة إضافية لشبكة الكهرباء الموحدة.

وأشار الزملوط ، إلى إطلاق التيار الكهربائي في شهر مايو المقبل في خط تبادلي جديد يربط منطقة شرق العوينات بمدينة بلاط، وأن تكلفة إنشاء هذا الخط بلغت مليار ونصف المليار جنيه ، مؤكدا أن إنشاء الخط يأتي في إطار جهود الدولة ، لتأمين عدم انقطاع التيار عن المحافظة المرتبطة بمحطة المحولات الرئيسية بنجع حمادي بمحافظة قنا.