محافظ الجيزة يتابع حالة النظافة بـ 3 قطاعات بالعمرانية

كتب سيد الخلفاوى

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على تفقد مستوى أداء شركات النظافة العاملة بمنظومة الجمع السكنى بـ 3 قطاعات بحى العمرانية للوقوف على حالة النظافة بالقطاعات ومدى كفاءة الشركات وقيامهم بالأعمال المكلفين بها.

وأكد المحافظ أن القطاعات الجارى تنفيذ الجمع السكنى بها بحى العمرانية تشمل شوارع فيصل ومستشفى الصدر وترعة الزمر وعثمان محرم وأبو زارع وسيدى عمار والسكة الحديد حيث تخدم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولتة التفقدية بنطاق حى العمرانية والتى رافقة خلالها اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمشرف العام على الاحياء واللواء خالد عصر رئيس حى العمرانية وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة .

حيث أكد راشد على الاهمية البالغة التى توليها المحافظة واجهزتها التنفيذية لملفى النظافة والاشغالات حيث يتم العمل فيهم بشكل يومى وذلك لحق المواطن فى الحصول على شارع نظيف وخالي من الاشغالات .

وتفقد راشد خلال الجولة شارع خاتم المرسلين موجها رئيس الحى ورئيس هيئة النظافة برفع كفاءة الشارع بالكامل ورفع مستوى النظافة وسرعة الانتهاء من اعمال الحفر التى تقوم بها شركة الكهرباء خلال اسبوع ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبى الطريق مشددا على اهمية شارع خاتم المرسلين كمحور مرورى موازى لشارع الهرم.

كما تابع المحافظ حالة النظافة والاشغالات بشوارع اليابان والثلاثينى ومستشفى الصدر وترعة الزمر موجها بزيادة مستوى النظافة ورفع كل صور الاشغالات و التعديات للمحلات والمقاهى .