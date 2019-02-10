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محافظ البحيره يوجه برفع درجة الاستعداد لتنفيذ حملة القضاء على الطفيليات المعوية للأطفال

الأحد، 10 فبراير 2019 03:11 م
محافظ البحيره يوجه برفع درجة الاستعداد لتنفيذ حملة القضاء على الطفيليات المعوية للأطفال جانب من اللقاء
البحيره – الامير نصرى
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وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد، وقيام كل من وسائل الاعلام المختلفة والمساجد والكنائس والاوقاف، بدورها التوعوي لتنفيذ الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية للأطفال، المقرر تنفيذها خلال الفترة من الثلاثاء 12/2 وحتى الخميس 21/2/2019م، وذلك للقضاء على الطفيليات المعوية، و تحسين الحالة الصحية للتلاميذ، وتحقيق المستهدف من الحملة على أرض المحافظة .
 
جاء ذلك، خلال رئاسته الاجتماع التنسيقي الذى عقد صباح اليوم، بحضور الدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ، ووكلاء وزارة الصحة والتربية والتعليم والاوقاف والتضامن، والشباب والرياضة، ومديري فرع التأمين الصحي بالبحيرة، و الأمراض المتوطنة والتعليم الأزهري، وممثل الكنيسة، وذلك للإعداد والتجهيز لبدء تنفيذ الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية للأطفال، التي تنفذها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية فى محافظة البحيرة.
 
وذلك، من خلال تجريع تلاميذ المرحلة الابتدائية بجميع المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، بعقار (الالبندازول ) لخفض معدل انتشار الديدان المعوية بين تلاميذ المدارس .
 
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة تستهدف تجريع عدد 836243 تلميذا وتلميذة، بإجمالي عدد 1626 مدرسة بنطاق المحافظة، من خلال عدد 1623 فريق مشارك، وأن عقار " الالبندازول "   آمن وفعال ضد الديدان المعوية، وهو قرص واحد فى الجرعة قابل للمضغ ذو طعم مقبول، ولاتوجد له أي اثار جانبية، كما أن للحملة مردود إيجابي بالغ على صحة التلاميذ، ومعدلات نموهم في تلك المرحلة العمرية الهامة.
 
وأكد أمنة، على ضرورة عمل ارشاد و تثقيف صحي واعداد نشرات دورية، يتم تعميمها على جميع وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية، تتضمن اهمية التطعيمات وطرق الوقاية والعلاج، وتوقيتات الزمنية لكل حملة، كما وجه بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية، فى المساهمة فى انجاح المبادرة، وعمل لوحات ارشادية واعلانات، ونشر الافلام التثقيفية، وعرضها عبر شاشات العرض.
 
كما وجه، بضرورة وجود منسق بكل مدرسة للتنسيق مع فرق التجريع، وحث اولياء الامور بحضور ابنائهم خلال فترة التطعيم بالمدرسة، مؤكدا على تضافر كافة الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، والوقاية من بعض الأمراض والتي تؤثر عليهم وعلى صحة أبنائهم  بالمراحل التعليمية المختلفة .
 
جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (3)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (4)
جانب من اللقاء 

جانب من اللقاء (5)
جانب من اللقاء 
 

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