محافظ البحيرة يوجه بتحرى الدقة وشروط ومعايير مسابقة اختيار الأم المثالية

وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بضرورة تحرى الدقة ودراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها شروط ومعايير مسابقة اختيار الأم المثالية، مؤكدًا على مراعاة الشفافية والنزاهة فى الاختيار، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، مشيرا الى ضرورة التأكيد على معايير وأسس اختيار الأمهات المكرمات، وهو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية، وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة والتوازن بين المسئوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء وتفعيل دورها باعتبار خط الدفاع الأول.

وأناب آمنة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بحضور اجتماع اللجنة الإقليمية لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظ، بحضور عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام، والدكتور حاتم أبو النجا وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأعضاء اللجنة المشكلة من مسئولى الأسرة والطفولة، ومديرية الثقافة والأوقاف، والشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة وممثلى عدد 3 جمعيات أهلية، وكل من أمل زكريا، وذلك لمناقشة أسس ومعايير مسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، وكذا المعايير المرجحة لاختيار الأم والأم البديلة، وشروط التقديم والأوراق المطلوبة للتقديم بالنسبة للمرشحات، واختصاصات اللجنة الخاصة بخطة العمل للاحتفال بعيد الأم واختيار وترتيب الأمهات الفائزات وفقا للضوابط والمعايير.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، إلى أن الفئات التى سيتم تكريمها تتضمن الأم البديلة والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، والتميز فى احد المجالات الرياضية والفنية والعلمية، لافتًا إلى أن معايير الاختيار تتضمن ألا يقل السن عن 50 سنة، وأن يكون للأم قصة عطاء، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير قابل للتعليم.

وأكد اللواء هشام آمنة، على ضرورة العمل على الارتقاء وتعزيز ودعم الأسرة المصرية بجميع أفرادها وأدوارها، وخاصة الأم لدورها الرائد فى اعداد جيل وشباب الغد القادر على بناء المجتمع الواعى والملم بالقضايا الاجتماعية والسياسية.