محافظ الإسكندرية يطالب بمراعاة معايير التميز فى تظلمات تسعير الأراضى

الإسكندرية جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة الأخذ فى الاعتبار تميز الموقع ومراعاة نقاط ومعايير التميز فى الأراضى أثناء الرد على التظلمات من تسعير أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ للتعرف على آخر مستجدات طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة ، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى ملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة بالأحياء.

خلال الاجتماع، استعرض كل حى موقفه من إجراءات تقنين أراضى املاك الدولة بنطاقه، وعدد الحالات التى تم تسجيلها على المنظومة وعدد الحالات التى تمت معاينها و تثمينها بنطاق كل حي. هذا وقد وجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة الإسراع فى إجراءات التثمين وتحصيل حقوق الدولة، لافتاً إلى أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى تولى المحافظة اهتماما بالغا، مشيراً إلى أن تقنين تلك الأراضى وحصول المواطنين على سندات الملكية يساهم فى حدوث نقلة نوعية بجميع الأراضى التى تم تقنينها.

كلّف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، رؤساء الأحياء بفرض غرامات فورية " مقابل تحسين البيئة " ، على المحال التجارية العامة غير الملتزمين بأعمال النظافة ، وعدم تخصيصهم صناديق لإلقاء القمامة بها ، مشددا على ضرورة المرور يوميا على تلك المحال للتأكد من التزامها بعد فرض الغرامة الفورية لها ، على أن يتم تغريمهم بغرامة أكبر في حال عدم الالتزام بذلك .

وخلال الاجتماع تم عرض ما تم من أعمال نظافة بجميع أحياء المحافظة خلال الأسبوع الماضي ، ومستوى الأعمال بها ، والحملات التي شنتها إدارة الرصد البيئي وما تم بها من إنذارات وتحرير محاضر وفرض غرامات ، فضلا عن الخطة التي أعدتها الإدارة لرفع مستوى كفاءة تجريف الشوارع ، وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال تجريف الأتربة بجميع الشوارع ، مكلفا رؤساء الأحياء بعمل تقرير أسبوعي بمستوى أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة والالتزام بمواعيد رفع القمامة وتفريغ الحاويات لعدم تراكم القمامة بالشوارع .

على الصعيد ذاته أشار قنصوة إلى أن تجربة الجمع من أمام العقارات ستبدأ السبت المقبل ١٥ فبراير الجاري بجزء من قطاع منطقة سموحة ، ليتم تعميمها بعد ذلك بأحياء المحافظة ، مطالبا رؤساء الأحياء بتحديد شارع بكل حي لإطلاق مبادرة جديدة لتحويل تلك الشوارع إلى شوارع نموذجية بجميع القطاعات من النظافة والرصف والمرور والتجميل والتشجير والإنارة وغيرها ، على أن يتم عمل نموذج موحد لتطبيقه على باقي الشوارع تباعا .

ومن ناحية أخرى، قام محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية اليوم بجولة تفقدية إلى مكتب تموين منتزة ثان بصحبة حملة المديرية برئاسة سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية و حملة إدارة المنتزة برئاسة مرتضى أحمد مدير إدارة تموين المنتزة لمتابعة أعمال المكتب و الاستماع إلى شكاوى و طلبات المواطنين

يأتى ذلك فى اطار تحسين أداء الخدمة المقدمة إلى المواطن السكندرى حيث قام بمعايتة المكتب و مقابلة الموظفين واصدار تعليمات مباشرة بضرورة الإسراع فى أداء الخدمات التى تقدم للمواطنين و بصورة لائقة كما قام بالإشراف على تنظيم أعمال المكتب و متابعة تسليم البطاقات للمواطنين.

والتقى بالعديد من المواطنين و الإجابة على تساؤلاتهم كما وجه إدارة تموين المنتزة التابع لها المكتب بمساعدة الموظفين المتواجدين بالمكتب لحين توفير مكان آخر و ذلك حرصا على رفع كفاءة الخدمة التموينية بالإسكندرية.

وفى سياق متصل، قامت الاجهزة التنفيذية تحت اشراف المهندسه سحر شعبان رئيس حي الجمرك وسكرتير عام الحي محمد سعد، باصلاح كسر فى ناسورة مياه رئيسية، وذلك بحضور المهندس جمال مرسي مدير عام الطرق بحي الجمرك وعبد الكريم مدير المتابعه والمهندس احمد سكر مدير هندسة القباري لشركة المياه والمهندسه وامال مدير عام مديرية الطرق ومجدي عباس مشرف مديرية الطرق.