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محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة

الأحد، 10 فبراير 2019 07:35 م
محافظ الإسكندرية يشدد على الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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أكد الدكتورعبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات المعنية بضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجارية والمزمع تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2018/ 2019، طبقًا للجدول الزمنى الموضوع لها وبما يلبى الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وكذا ما يحقق رؤية متكاملة بين جميع المشروعات.

وأكد على ضرورة بحث المعوقات التى تواجه تنفيذ بعضًا منها، وتذليل أى صعوبات موجودة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات التى تعمل بمختلف المشروعات لتخرج بصورة متكاملة، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الإسكندرية، لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، والمشروعات المزمع تنفيذها فى كافة المجالات.

على الصعيد ذاته تم عرض موقف المشروعات الجارى والمزمع تنفيذها بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى فى المجالات كافة ، خاصة مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءتها، والكبارى خاصة كبارى المشاة بالطرق السريعة ، والتشجير وتجميل المدينة ، ومنظومة المخلفات الصلبة والتخلص منها، والمرور، والحماية المدنية بالمنشأت، والمرافق المختلفة، وكذا الاحتياجات والمعدات اللازمة بالتخطيط العمرانى والوحدات المحلية.

كما تم استعراض موقف الخطة الاستثمارية بمديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والطب البيطرى والإسكان وهيئة الأبنية التعليمية، وكذا شبكات الإنارة والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة الأبنية التعليمية، والهيئة العامة لنقل الركاب وغيرها من المجالات التى تهم الشارع والمواطن السكندرى.


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