محافظ أسيوط: تكثيف الحملات الميدانية لرصد المشردين والأطفال بلا مأوى

أسيوط – ضحا صالح

وجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الميدانية لفريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعى لرصد الحالات التى تقطن الشوارع من المشردين والأطفال بلا مأوى وكبار السن بمدن ومراكز المحافظة، وتقديم يد العون والمساعدة وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير الرعاية للفئات التى ليست لها مأوى.

وأكد المحافظ، إنه عقب رصد الحالات يتم التعامل معهم وتسكينهم بدور الرعاية المخصصة لذلك والمناسبة لكل حالة (أطفال - رجال - سيدات) وتقديم الدعم النفسى لهم والرعاية الصحية الكامله والاعتناء بهم، إضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسماء ومواصفات الأشخاص والأطفال المفقودة لمساعدتهم على الوصول إلى ذويهم وبحث أسباب بعدهم عن منازلهم بمساعدة أخصائيين اجتماعيين بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وفى هذا الإطار قام فريق عمل التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى، برئاسة فاطمة الخياط وكيل الوزارة، بتكثيف الحملات المرورية فى الشوارع والميادين وتم العثور على 12 حالة منهم 9 أطفال وحالة مشردة وأسرة مكونة من فردين، وتم وتقديم أوجة الرعاية الصحية والإجتماعية والدعم النفسى لهم والأنشطة والبطاطين والوجبات وسيتم إتخاذ مايلزم نحو إعداد دراسة حالة عن كل حالة على حدا حتى يتم دمجهم فى المجتمع على الوجه الأكمل.

وتهيب محافظة أسيوط المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى حالة مشردة بلا مأوى سواء كبار سن أو أطفال على رقم الخط الساخن 16439 أو أرقام المحافظة من خلال رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و"الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط" على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك وتويتر وإنستجرام وسيتم التعامل الفورى معها.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن تنظيم قافلة لجهاز حماية المستهلك لحل شكاوى المستهلكين غداً "الإثنين" بالصالة المغطاة بإستاد أسيوط الرياضي بالأربعين في مدينة أسيوط، وذلك في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بمشاكل المواطنين وسرعة التجاوب معها والعمل على حلها بآليات غير تقليدية وتفعيلاً لمبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجاً.

وقال المحافظ أن القافلة تستهدف وضع حلول لشكاوى المواطنين بكافة ربوع المحافظة المتعلقة بالمنظومة الاستهلاكية (سلع – أجهزة كهربائية – سيارات – خدمات – غاز – كهرباء – مياه – اتصالات .. وغيرها) وتخفيض زمن الاستجابة في الرد على شكواهم وسرعة التعامل والاستجابة بمشاركة ممثلي الشركات والجهات والقيادات التي تمثل الطرف الأخر في مواجهة كل ما يخل بحقوق المستهلك وذلك بالتنسيق مع الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك مضيفاً إنه تم تخصيص رقم لتلقي الشكاوى (01030000602) وذلك لحماية المواطنين من الغش التجارى والاستغلال.