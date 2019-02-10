محادثات تمويل الجدار تتأزم مجددا مع اقتراب موعد إغلاق الحكومة الأمريكية

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أفادت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم الأحد، بتأزم المحادثات الحزبية الساعية إلى حل الخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الديمقراطي ذي الأغلبية في مجلس النواب، على إقامة جدار حدودي جنوبي البلاد وتفادي إغلاق جديد للحكومة الأمريكية يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن المشرعين يستمرون في تبادل العروض في محاولة للانتهاء من حجم التمويل الذي يمكن أن يخصص لإقامة حواجز على طول الحدود بين 3ر1 و2 مليار دولار، مع إصرار ترامب على رغبته في 7ر5 مليار دولار لإقامة الجدار.

وتنتهي مهلة ترامب والمشرعين في 15 فبراير؛ لتمرير تشريع جديد بميزانية مؤقتة للحكومة لاستمرار تشغيلها وعدم دخول إغلاق جزئي آخر بعد الإغلاق الذي استمر أكثر من شهر في 25 يناير الماضي.