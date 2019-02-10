فيديو.. شاهد شكل ومكونات "تابلت" الصف الأول الثانوى

كتب محمود طه حسين

ينشر "دوت مصر" فيديو يوضح الشكل الخارجى ومكونات تابلت الصف الأول الثانوى العام، والذى تم تسليمه للطلاب فى بعض المدارس الثانوى.

ويتكون الجهاز من شاحن وغطاء "جراب" خارجى لحماية جسم التابلت من الخارج حتى لا يتعرض للخدش أو الكسر.

وقامت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوزيع الأجهزة على الإدارات التعليمية استعدادا لتوزيع التابلت على الطلاب خلال 48 ساعة القادمة.

ومن جانبه، قال محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، إن هناك خطة محكمة لتوزيع التابلت على الإدارات التعليمية والمدارس، لافتا إلى أن كل الخطوات تسير فى طريقها الصحيح ، موضحا أنه يتم توزيع عدد كبير من الأجهزة على طلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة.