فيديو.. رئيس الوزراء عن "تسقيع الأراضى": عندنا حاجات غريبة بقالها 20 سنة بتحصل

أسوان – عبد الله صلاح

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن فكرة تخصيص أراضى لا يتم استغلالها بدون تنمية ورفع قيمة سعرها فقط، انتهت تماماً، معلقاً "عندنا حاجات غريبة بقالها 20 سنة بتحصل".

جاء ذلك خلال حديث رئيس الوزراء، مع الدكتور أحمد غلاب ، رئيس جامعة أسوان، على هامش تفقد فرع الجامعة الجديد بمدينة أسوان الجديدة، خلال زيارة محافظة أسوان اليوم الأحد، وتفقد مجموعة من المشروعات برفقة عدد من الوزراء.

وأكد الدكتور مدبولى، أن هناك جامعات مخصص لها أراض بالمدن الجديدة ولم يتم بناء طوبة عليها – على حد وصفه - منذ أكثر من 20 سنة، لافتاً إلى أن فرع جامعة أسوان الجديد خرج عن قلب مدينة أسوان الجديدة بهدف زيادة التوسعات العمرانية الجديدة وخلق مجتمعات جديدة فى قلب صحراء أسوان ، مضيفا : "طول ما أنت عندك شغل وبتبنى أنا معاك، طالما الدنيا بتتحرك بسرعة فى اتجاه التنمية".