غداً .. تعليم أسيوط توزع التابلت المدرسى على الإدارات لتسليمه لطلاب الصف الأول الثانوى

أسيوط - ضحا صالح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، عن وصول جهاز التابلت للمديرية لتوزيعه على جميع طلاب الصف الأول الثانوى والفئات المستهدفة.

وأوضح صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه سعيد لكون أسيوط من بين محافظات المرحلة الأولى التى تسلمت التابلت، مشيرا إلى أنه وصل لمخازن المديرية 24801 جهاز تابلت لتوزيعه على جميع المستهدفين فى الكتاب الدورى رقم 14 لسنة 2018.

وأوضح وكيل الوزارة، إنه جارى توزيع الأجهزة على الإدارات، وسيتم غدا توزيعها على الطلاب بمختلف المدارس، مشيرا إلى أن مدارس المحافظة جاهزة للعمل بنظام "التابلت المدرسى" حيث جرى الانتهاء من توصيل وتهيئة شبكات الإنترنت.

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل المديرية إلى وصول جميع أجهزة الحاسوب فضلا عن السبورة الذكية فى الفصول الدراسية، مشيرا إلى أن الصيانة تكون فى توكيل سامسونج حسب البروتوكول الموقع بين الوزارة وشركة سامسونج.

وأضاف عماد محمود مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية أن الفئات المستهدفة هى كلا من (الطالب، معلم الصف الأول الثانوى للمواد الأساسية، مدير المدرسة، وكيل المدرسة، وأخصائى التطوير ، ومديرالإدارة ، ووكيل الإدارة ، ومدير مركز التطوير بالإدارة ، والموجهين الأوائل باإلإدارة والتعليم الثانوى والمديرية ووكيل الوزارة ووكيل المديرية ،ومدير عام التعليم العام ، مدير إدارة التطوير، وموجهى عموم المواد



وصول التابلت لمدارس سوهاج



وصول التابلت لمدارس سوهاج



وصول التابلت لمدارس سوهاج