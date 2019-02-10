video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غداً .. تعليم أسيوط توزع التابلت المدرسى على الإدارات لتسليمه لطلاب الصف الأول الثانوى

الأحد، 10 فبراير 2019 02:32 م
غداً .. تعليم أسيوط توزع التابلت المدرسى على الإدارات لتسليمه لطلاب الصف الأول الثانوى وصول أجهزة التابلت لمديرية التربية والتعليم بأسيوط
أسيوط - ضحا صالح
إضافة تعليق

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، عن وصول جهاز التابلت للمديرية لتوزيعه على جميع طلاب الصف الأول الثانوى والفئات المستهدفة.

وأوضح صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه سعيد لكون أسيوط من بين محافظات المرحلة الأولى التى تسلمت التابلت، مشيرا إلى أنه وصل لمخازن المديرية 24801 جهاز تابلت لتوزيعه على جميع المستهدفين فى الكتاب الدورى رقم 14 لسنة 2018.

وأوضح وكيل الوزارة، إنه جارى توزيع الأجهزة على الإدارات، وسيتم غدا توزيعها على الطلاب بمختلف المدارس، مشيرا إلى أن مدارس المحافظة جاهزة للعمل بنظام "التابلت المدرسى" حيث جرى الانتهاء من توصيل وتهيئة شبكات الإنترنت.

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل المديرية إلى وصول جميع أجهزة الحاسوب فضلا عن السبورة الذكية فى الفصول الدراسية، مشيرا إلى أن الصيانة تكون فى توكيل سامسونج حسب البروتوكول الموقع بين الوزارة وشركة سامسونج.

وأضاف عماد محمود مدير إدارة التعليم الثانوى بالمديرية أن الفئات المستهدفة هى كلا من (الطالب، معلم الصف الأول الثانوى للمواد الأساسية، مدير المدرسة، وكيل المدرسة، وأخصائى التطوير ، ومديرالإدارة ، ووكيل الإدارة ، ومدير مركز التطوير بالإدارة ، والموجهين الأوائل باإلإدارة والتعليم الثانوى والمديرية ووكيل الوزارة ووكيل المديرية ،ومدير عام التعليم العام ، مدير إدارة التطوير، وموجهى عموم المواد 

وصول التابلت لمدارس سوهاج (1)
وصول التابلت لمدارس سوهاج 

 

وصول التابلت لمدارس سوهاج (2)
وصول التابلت لمدارس سوهاج

 

وصول التابلت لمدارس سوهاج (3)
وصول التابلت لمدارس سوهاج

 

وصول التابلت لمدارس سوهاج (4)
وصول التابلت لمدارس سوهاج

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم الإسماعيلية: تسليم أجهزة التابلت لطلاب الثانوية بالصف الأول

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

التابلت

تعليم اسيوط

وكيل تعليم اسيوط

السبورة الذكية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة