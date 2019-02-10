عقد المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية السبت المقبل

كتب إبراهيم قاسم

تنظم المحكمة الدستورية العليا ،برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية يوم السبت المقبل والتى تستمر على مدار 3 أيام، ضمن استراتيجية التشاور والتقارب بين الدول الأفريقية، خاصة فى مجال القضاء الدستورى.

وقال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى، فى بيان اليوم، الأحد، إن المؤتمر يتضمن إطلاق الشبكة الإلكترونية الأفريقية، بمشاركة وفود وممثلى المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية بعدة دول.

يذكر أن المؤتمر في دورته الثانية ناقش عدة موضوعات تستكملها الدورة الحالية، أبرزها التعاون القضائي، التقاليد القضائية، حماية حقوق الإنسان، دور القضاء الدستورى فى مواجهة الإرهاب، ودوره في مواجهة الفساد، وكذلك دوره في مواجهة الجريمة المنظمة.