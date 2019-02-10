عضو الصناعات الهندسية: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى انطلاقة جديدة للتجارة

كتبت – منى ضياء

وصف المهندس أحمد كامل عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد، رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى بأنها فرصة ذهبية تمثل فرص واعدة لمصر وانطلاقة جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار مع أفريقيا على جميع المستويات اقتصادياً وسياسياً.

وأكد كامل فى بيان له اليوم الأحد، أن أرقام التجارة بين مصر ودول القارة السمراء لا تليق بدور مصر ومكانتها وريادتها فى أفريقيا ولا بحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر وبلدان القارة.

وطالب عضو غرفة الصناعات الهندسية بضرورة البناء على الخطوة الهامة لمصر فى رئاستها للاتحاد الأفريقى فى التغلب على العقبات التى تواجه القطاع الخاص فى أفريقيا بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية ومكاتب التمثيل التجارى بالخارج، وعلى رأسها التغلب على التحديات التى تواجه تدفق المنتجات المصرية والسلع والتى تتمثل معظمها فى عقبات الشحن ونقل البضائع وارتفاع مخاطر التجارة والاستثمار وعقبات التمويل وتوفير النظم التمويلية والمصرفية والتأمينية بدول أفريقيا.

وأشار إلى أن أفريقيا تمتلك كافة المقومات والثروات التى تؤهلها لنمو حجم أعمال الشركات المصرية وزيادة ونمو حجم الصادرات، مضيفاً ان قيادة مصر للاتحاد الأفريقى ومع تضافر كافة الجهود بين الأطراف من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بمصر يعزز من فرص جعل القارة الأفريقية قوة فعالة ومؤثرة على المستوى العالمى.

وأكد كامل، أن هناك تجارب نجاح كبيرة للمنتجات المصرية فى أسواق أفريقيا وأن على الدولة أن تساعد المصدرين على تعزيز تنافسية المنتج المصرى فى السوق الأفريقية الواعدة والتعرف على قصص نجاح المصنعين والمصدرين المصريين، والعمل على زيادتها من خلال تأهيل ومساندة صغار المصدرين.