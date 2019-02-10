عثمان الخشت: المنهج النقدى يغير طريقة التفكير.. وحافظ القرآن ليس عالما بالدين

وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن مقرر التفكير النقدى، الذى يتم تدريسه لطلاب الجامعة هذا التيرم الدراسى، مادة مثل أى مادة يدرسها الطالب الكلية تضع الامتحانات وتصحح ما عدا أن مجموع الدرجات لا يضاف للمجموع ولكن لابد أن ينجح الطالب لأن النجاح وجوبى حتى ينتقل الطالب إلى الصف الأعلى حتى يتخلص الطالب من الرهبة، قائلا: "نقول للطالب إنه لا يتعلم المنهج عشان الامتحان فقط وهذا الذى يواجه التعليم فى مصر طريقة التفكير وثقافة الأسرة وليس نظام التعليم ونقول للطالب إنك تتعلم من أجل تكوين مهارات الإنسان لتكون قادرا فى مجال تخصصك فالثقافة المصرية حولت الدبلومة الأمريكية والأى جى إلى ثانوية عامة جديدة لهذا وجب تغيير طريقة التفكير".

وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بقاعة أحمد لطفى السيد، أن حافظ القرأن ليس عالما فى الدين بالضرورة ولكن العالم من يمتلك المهارات إضافة إلى المعلومات، موضحا أن ما تستهدفه الجامعة إكساب الطالب مهارات التفكير النقدى، مؤكدا أن الكتاب الإلكترونى يختلف عن البى دى إف، وأن هناك كتاب مرقمن لمقرر التفكير النقدى على الموقع الإلكترونى للجامعة، وأن الكتاب الإلكترونى يختلف عن البى دى إف والكتاب المرقمن باحتوائه على فيديو ورسوم متحركة ومشاهد سينميائية وباور بوينت وتعليق صوتى، قائلا: تمن كتاب التفكير النقدى 15 جنيها بما يعادل دولار إلا ربع وكنا نقدر نخليه مجانا لكن فى ثقافتنا الشعبية الحاجة المجانية مش مهمة والكتاب المطبوع موجود فى الكليات والكتاب المرقمن موجود على موقع الجامعة".