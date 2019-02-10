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الأحد، 10 فبراير 2019 08:11 م
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ضبط مصنع أدوية غير مرخص وتشميعه في شرق الإسكندرية

الأحد، 10 فبراير 2019 08:00 م
ضبط مصنع أدوية غير مرخص وتشميعه في شرق الإسكندرية الدكتور محمد أبو سليمان، وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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قامت الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالإسكندرية بشن حملة تفتيشية بالتنسيق مع كل من هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية ومباحث التموين لعمل حملة من التفتيش الصيدلى بالإدارة العامة للصيدلة ومفتشى الصيدلة بمنطقة شرق الطبية.

وتم ضبط مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع وتعبئة أنواع مختلفة من الأدوية والكريمات وغسول مهبلى وشاش فازلين طبى للحروق  وغيرها من المستلزمات الطبية مثل زيت الخروع والكحول وكل ذلك فى انعدام للاشتراطات الصحية، كما تم العثور على ماكينات للتعبئة والتغليف مدون عليها ارقام للتسجيل والتشغيلات وكذلك مجموعة من الفواتير الصادرة من المكان الى عدد من شركات التوزيع.

تم التحفظ على جميع المضبوطات وتشميع المكان وإعداد تقرير فنى من قبل مفتشى الصيدلة و تسليمه لمباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة.

يأتى ذلك بناء على تعليمات  الدكتور محمد ابو سليمان وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية بتكثيف الحملات على المؤسسات الصيدلية والاماكن الغير مرخصة بجميع انحاء المحافظة التى تقوم ببيع الأدوية وذلك لضبط سوق الدواء.


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