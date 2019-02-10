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ضبط شخصين لاتهامهما بالتسبب فى سقوط سور وإصابة طالبين بالحوامدية

الأحد، 10 فبراير 2019 02:30 م
ضبط شخصين لاتهامهما بالتسبب فى سقوط سور وإصابة طالبين بالحوامدية مدرسة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ضبطت مباحث الجيزة، شخصين متهمين بالتسبب فى سقوط سور عقار بالحوامدية، مما أسفر عن إصابة طالبين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد سقوط جزء من سور عقار مبنى حديثا مجاور لمدرسة ابتدائى، مما أسفر عن إصابة طالبين بالحوامدية.

 

وبإجراء التحريات تبين أنه اثناء قيام عامل ببناء سور سقط جزء منه مما أسفر عن غصابة الطالبية، وألقى رجال المباحث القبض على العامل، وعلى شخص اخر يعمل بصحبته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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