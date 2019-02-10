صور.. وكيل "صحة البحر الأحمر" فى جولة مفاجئة ويحيل مدير إدارة مرسى علم للتحقيق

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرى الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بجولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمرسى علم، وبرفقته عضو شئون قانونية بالمديرية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة الوحدة الصحية بالشيخ الشاذلى، ولم يجد أطباء داخل الوحدة وقام بتوقيع الكشف الطبى بنفسه على المرضى لعدم تواجد أطباء.

وتفقد الصيدلية وقام بمراجعة الأدوية والمستلزمات وأرصدة الطعوم ومراجعة ملفات المرضى، وأيضًا تفقد الأشعة والمعمل ورصد المخالفات الموجودة.

وقرر وكيل وزارة الصحة إعفاء مدير الإدارة الصحية بمرسى علم من منصبه ونقله إلى ديوان المديرية، لحين انتهاء التحقيقات وتحويل الأطباء بوحدة الشيخ الشاذلى إلى الشئون القانونية بالمديرية ونقلهم إلى الوحدة الصحية برأس حدربة بحلايب.

وأمر الدكتور تامر مرعى، بتشكيل لجنة من المديرية مكونة من مدير الرعاية الأساسية، ومدير التفتيش الصيدلى والتفتيش المالى والإدارى والشئون الوقائية للمرور على الوحدة لتلافى السلبيات وإعداد تقرير وافى بذلك.

وفى نهاية جولته تفقد الأطفال بمنطقة الشيخ الشاذلى لمراجعة خطة التطعيمات وتنفيذها، جاء ذلك تزامنًا مع بداية أول أيام الفصل الدراسى الثانى.



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة