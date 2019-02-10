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صور.. وكيل "تعليم بورسعيد" يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها

الأحد، 10 فبراير 2019 02:21 م
صور.. وكيل "تعليم بورسعيد" يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها وكيل تعليم بورسعيد أثناء تكريمة أحد الطلاب
بورسعيد - السيد فلاح
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شهد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم جانبًا من الحفل الذى أقامته المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها مع بدء الفصل الدراسى الثانى بحضور وليد فتحى مدير إدارة التربية الخاصة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه حان الوقت لمراعاة احتياجات ذوى الهمم من الطلاب ودمجهم مع أقرانهم من الطلاب بالمدارس العادية، مؤكدًا على وطنية هؤلاء الطلاب بفطرتهم الطيبة معربًا عن شكره للقائمين على التربية الخاصة وعلى مجهوداتهم مع الطلاب.

وعلى هامش الاحتفالية شارك وكيل الوزارة فى تكريم عدد من طلبة الماجستير فى التربية الفكرية بتوزيع شهادات التقدير عليهم نظير مجهوداتهم فى الارتقاء بمستوى التربية الخاصة على مستوى المحافظة.

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها (1)
وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها

 

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها (2)
وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها

 

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها (3)
وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها

 

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها (4)
وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها

 

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها (5)
وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها

 

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها (6)
وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها

 

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها (7)
وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها

 

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها (8)
وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها

 

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها (9)
وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها

 

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها (10)
وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها 

 

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها (11)
وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها (12)

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل المدرسة الفكرية لاستقبال طلابها

 

 


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