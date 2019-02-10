صور.. وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يسلمان 75 شهادة أمان للعمالة

المنوفية - محمد

سلم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، ووزير القوى العاملة محمد سعفان الدفعة الثانية من شهادة "أمان" على 75 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور مدير مديرية القوى العاملة ونقيب المهندسين وعدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الاعمال بالمحافظة .

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، أنه قد سبق توزيع 1180 شهادة أمان كمرحلة أولى، كما تم توزيع 75 شهادة مرحلة ثانية ممولة بالكامل من وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمنوفية.

وقد أكد وزير القوى العاملة، على اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة وحرصها على توفير رعاية شاملة لهم، مشيرا إلى أن شهادات أمان هى بمثابة حماية ومظلة تأمينية، بما يضمن لهم استقرار أسرهم، وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية .

من جانبه، أوضح اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، على حرص المحافظة على الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة وتوفير حماية اجتماعية لهم، مؤكدا على تميز أبناء محافظة المنوفية بالاجتهاد والاخلاص فى العمل، ومشيرا إلى أنه تم توفير 9490 فرصة عمل للذكور والإناث منها 76 فرصة عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، يتم الإعلان عنها اليوم فى ملتقى التوظيف الأول للشباب لعام 2019 بالاستاد الرياضى بشبين الكوم .

وقد اطمأن وزير القوى العاملة، على أحوال وأجور العمالة غير المنتظمة، التى تتراوح أجورهم اليومية بين 140 جنيها و200 جنيه، طالبا من هذه الفئة تغير ثقافتهم نحو التأمين على أنفسهم ، بالاتجاه للتأمين الاجتماعى النوعى، حيث يتكلف العامل شهرياً 48 جنيها فقط.

وأكد وزير القوى العاملة أن الوزارة تضع العمالة غير المنتظمة كأحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية، مشيرًا إلى أنه بفضل المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تم حصر 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، منوهاً إلى أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهم، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى .



وزير التنمية المحلية يوزع شهادات أمان على عمال المنوفية



وزير التنمية المحلية يوزع شهادات أمان على عمال المنوفي

وزير التنمية المحلية يوزع شهادات أمان على عمال المنوفية



وزير التنمية المحلية يوزع شهادات أمان على عمال المنوفية



وزير التنمية المحلية يوزع شهادات أمان على عمال المنوفية



وزير التنمية المحلية يوزع شهادات أمان على عمال المنوفية



وزير التنمية المحلية يوزع شهادات أمان على عمال المنوفية



وزير التنمية المحلية يوزع شهادات أمان على عمال المنوفية



وزير التنمية المحلية يوزع شهادات أمان على عمال المنوفية

وزير التنمية المحلية يوزع شهادات أمان على عمال المنوفية



وزير التنمية المحلية يوزع شهادات أمان على عمال المنوفية