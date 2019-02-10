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صور.. محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين علي طريق السخنة استعدادًا لأمم أفريقيا

الأحد، 10 فبراير 2019 11:54 ص
صور.. محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين علي طريق السخنة استعدادًا لأمم أفريقيا محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين
السويس - السيد فلاح
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قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، يرافقه وليد شوقي رئيس حي عتاقة، والمهندس عبد الصمد مدير عام الإسكان، والمهندسة شيماء فؤاد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، بتفقد منطقة المحلات العشوائية بالسخنة، لدراسة خطة التطوير علي الطبيعة، في إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بتطوير منطقة محلات عرب العمارين علي طريق السخنة أمام الميناء.
 
 وفي اللقاء، الذي عقده نائب محافظ السويس، بحضور القيادات التنفيذية وسالم محيسن عمدة قبيلة عرب العمارين وممثلي القبيلة، أكد علي حرص اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس علي مراعاة البعد الأجتماعي للعاملين بهذه  المحلات من أبناء عرب العمارين والسويس، وبحث النائب الاقتراحات لتطوير المنطقة وعمل مخطط عام يشمل إنشاء عدد من المحلات كمطاعم وسوبر ماركت وكافتيريات، لتقديم الخدمات السريعة للقادمين علي طريق السخنة من وإلي السويس والبحر والقاهرة، كذلك ناقش انشاء عدد من الورش لخدمة سيارات النقل الثقيل علي الطريق، ومقترح إنشاء موقف لسيارات النقل الثقيل، وتطويرالمنطقة من خلال  مداخل ومخارج ورصف الساحات الترابية.
 
يأتي ذلك، في إطار خطة التطوير العامة التي تقوم بها المحافظة، لتجميل وتطوير مداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية بالسويس، إستعدادًا لاستقبال إحدي مجموعات الفرق المشاركة في كأس الأمم الأفريقية في يونيو 2019.
 
رافق نائب المحافظ في جولته للمنطقة، كلا من اللواء عبد العظيم محمد مدير عام المواقف، وحاتم جاد الرب مدير عام القوي العاملة، والرائد أحمد رمضان رئيس عمليات المرور، وأشرف محمود مدير عام المالية والادارية بالمحافظة، ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية، وممثل الطرق والادارة الهندسية بحي عتاقة.
 
محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين (1)
محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين 

محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين (2)
محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين 

محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين (3)
محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين 

محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين (4)
محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين 

محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين (5)
محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين 

محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين (6)
محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين 

محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين (7)
محافظ السويس يوجه بتطوير منطقة محلات عرب العمارين 
 

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