صور.. ضبط ربع طن ملح و500 عبوة عصير منتهية الصلاحية فى حملة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، حملاتهم بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، لتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار، وتفعيلا لمبدأ ضبط السلع منتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل طرحها بالأسواق.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 260 كيلو ملح طعام منتهى الصلاحية، و500 عبوه عصير غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك قبل توزيعها فى الأسواق، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 1925 جنح القسم ضد "س.م.ا"، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.