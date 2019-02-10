صور.. شوارع هايتى تتحول لساحة حرب خلال مظاهرات عنيفة ضد الفساد

كتب محمود رضا الزاملى – تصوير رويترز

تحولت شوارع هايتى إلى ساحة حرب بعد أن اندلعت أعمال عنف بين المتظاهرين وقوات الأمن، بعدما اندلعت مظاهرات احتجاجية ضد ملفات الفساد وتبييض الأموال التى تنخر البلاد منذ سنوات، بحسب صور أبرزتها وكالة "رويترز" .

وطالب المحتجون فى شوارع العاصمة بورت أو برانس بفتح تحقيق فى ما يُزعم تحويل مبلغ 3.8 مليار دولار أمريكى من اتفاقية نفط فنزويلية مع هايتى وبلدان أخرى فى الكاريبي.

وأطلقت الشرطة الرصاص على المتظاهرين لتفريقهم فيما أحرق المحتجون إطارات السيارات وقطعوا الطرق الرئيسية فى جميع أنحاء العاصمة الهاييتية، كما طالب المتظاهرون بتنحى الرئيس جوفانيل مويس.



شوارع هايتى تتحول لساحة حرب خلال مظاهرات عنيفة



شوارع هايتى تتحول لساحة حرب خلال مظاهرات عنيفة



شوارع هايتى تتحول لساحة حرب خلال مظاهرات عنيفة



شوارع هايتى تتحول لساحة حرب خلال مظاهرات عنيفة



شوارع هايتى تتحول لساحة حرب خلال مظاهرات عنيفة



شوارع هايتى تتحول لساحة حرب خلال مظاهرات عنيفة



شوارع هايتى تتحول لساحة حرب خلال مظاهرات عنيفة