صور.. رئيس الوزراء يلتقط صورا تذكارية مع العاملين بمصنع كيما أسوان

كتبت هند مختار - أسوان- عبد الله صلاح

التقط الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، صورة تذكارية جماعية مع العاملين بمجمع مصانع كيما فى أسوان، حيث أشاد مدبولى بالمصنع والعاملين به، مطالبا بأن تكون العمالة بالمصنع من أبناء أسوان .

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بمنح أولوية التعيينات بمصنع كيما 2 لأهالى أسوان، واطمأن على استعدادات آليات التشغيل فيما يتعلق بالعامل البشري وتدريبهم على تكنولوجيا المصنع الجديد .

وأكد القائمون على إدارة المصنع، أن هناك تدريبات تجرى بالفعل للعمال، وإعلان للوظائف تم نشره، ويتم إجراء اختبارات مشددة قبل التعيين، مشيرين إلى أنهم اعتمدوا على 150 عاملا من العمال القدامى.