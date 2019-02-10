video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 02:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تشييع جثامين ضحايا حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى

الأحد، 10 فبراير 2019 02:10 ص
صور.. تشييع جثامين ضحايا حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى تشييع جثامين ضحايا حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

شيع آلاف البرازيليين، جثامين 10 أشخاص لقوا حتفهم فى حريق شب فى مركز تدريب تابع لنادى فلامنجو لكرة القدم فى العاصمة البرازيلية، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة آخرين.

ووقع الحريق فى المركز الذى جرت توسعته قبل شهرين فقط،  ويعد "فلامنجو" واحد من أكبر النوادى فى البرازيل وأكثرها شهرة.

ويضم مركز نينهو دو أوروبو، مكانا لمبيت الناشئين، وقال رجل إطفاء لمحطة جلوبو نيوز "كان الأطفال من فريق فلامنجو للناشئين نائمين فى هذا الوقت"، وجاء الحريق بعد أيام من الأمطار الغزيرة التى أغرقت المدينة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص.

تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (1)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى 

 

تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (2)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى

 

تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (3)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى

 

تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (4)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى

 

تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (5)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى

 

تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (6)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى

 

تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (7)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى 
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (8)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (9)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (10)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى 
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (11)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى 
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (12)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى 
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (13)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى

 

تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (14)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى

 

تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى (15)
تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 10 فى حريق بمركز تدريب تابع لنادى فلامنجو البرازيلى لكرة القدم

شاهد.. مقتل 10 فى حريق بمركز تدريب تابع لنادي فلامنجو البرازيلي

تشييع جثامين

حريق مركز تدريب

نادى فلامنجو البرازيلى

أخبار البرازيل

البرازيل




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة