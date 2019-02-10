صور.. تشييع جثامين ضحايا حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

شيع آلاف البرازيليين، جثامين 10 أشخاص لقوا حتفهم فى حريق شب فى مركز تدريب تابع لنادى فلامنجو لكرة القدم فى العاصمة البرازيلية، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة آخرين.

ووقع الحريق فى المركز الذى جرت توسعته قبل شهرين فقط، ويعد "فلامنجو" واحد من أكبر النوادى فى البرازيل وأكثرها شهرة.

ويضم مركز نينهو دو أوروبو، مكانا لمبيت الناشئين، وقال رجل إطفاء لمحطة جلوبو نيوز "كان الأطفال من فريق فلامنجو للناشئين نائمين فى هذا الوقت"، وجاء الحريق بعد أيام من الأمطار الغزيرة التى أغرقت المدينة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص.



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى



تشييع جثامين قتلى حريق مركز تدريب نادى فلامنجو البرازيلى