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صور.. تسهيلات لكبار السن والمرضى بمصلحة الجوازات

الأحد، 10 فبراير 2019 11:48 ص
صور.. تسهيلات لكبار السن والمرضى بمصلحة الجوازات تسهيلات لكبار السن
كتب محمود عبد الراضي
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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
 
وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية.. بإستقبال عدداً من المواطنين ، وجميعهم من كبار السن ، وذوى الإعاقة ، والمرضى ، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.
 
 وأكدت وزارة الداخلية إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.
مساعدة المرضى
مساعدة المرضى

مساعدة المسنين
مساعدة المسنين

مساعدة المواطنين بالجوازات
مساعدة المواطنين بالجوازات

مساعدة كبار السن
مساعدة كبار السن
 
 
 

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