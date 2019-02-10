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صور.. إنقاذ سائحين استراليين بعد غرق مركب شراعى بنيل الأقصر

الأحد، 10 فبراير 2019 07:30 م
صور.. إنقاذ سائحين استراليين بعد غرق مركب شراعى بنيل الأقصر جانب من عمليات الإنقاذ
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت مدينة الأقصر، مساء اليوم الأحد، غرق مركب شراعى فى نهر النيل وتم إنقاذ سائحين استراليى الجنسية من الموت بمساعدة رجال شرطة المسطحات المائية وأصحاب المراكب النيلية المجاورة لمكان الحادث، وتم نقل السائحين للمستشفى لتلقى الفحوصات الطبية اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

غرق مركب شراعي بالنيل لسرعة الرياح بالأقصر وإنقاذ سائحين أستراليين (1)

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من شرطة المسطحات المائية، يفيد بغرق مركب شراعى فى نهر النيل بسبب الرياح الشديدة دون وقوع ضحايا، وتم إنقاذ سائحين استراليين الجسية من موت محقق وسط النيل.

غرق مركب شراعي بالنيل لسرعة الرياح بالأقصر وإنقاذ سائحين أستراليين (2)

وكانت محافظة الاقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أعلنت حالة الطوارئ بين مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة تحسبًا لأى ظروف طارئة، وطلب مدير الأمن من العميد محمد صلاح مدير شرطة المرور، تشديد الرقابة على كافة الطرق، وبخاصة الطرق الصحراوية والسريعة، ونشر خدمات لتوعية السائقين بسبل الحماية من الحوادث فى ظل ظروف الطقس المتقلب.

 
غرق مركب شراعي بالنيل لسرعة الرياح بالأقصر وإنقاذ سائحين أستراليين (3)
 
 

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