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صحة المنيا تغٌلق 35 منشأة طبية مخالفة خلال حملات تفتيشية

الأحد، 10 فبراير 2019 01:31 م
صحة المنيا تغٌلق 35 منشأة طبية مخالفة خلال حملات تفتيشية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار
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قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة أصدرت قرارات إغلاق إداري لـ 35 منشأة طبية مخالفة، كما أصدرت قرارات ترخيص لـ 8 منشآت طبية خاصة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية على مدار شهر يناير الماضي، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.
 
من جانبها، أوضحت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن قرارات الإغلاق جاءت عقب المرور على 170 منشأة، خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.
 
وأضافت، أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت، وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.
 
من جانب آخر، حررت المديرية (384) محضر مخالف للاشتراطات الصحية، كما أعدمت (1668) كيلو من المواد الغذائية و(220) لتر من المواد السائلة خلال حملة قامت بها المديرية، بالتعاون مع مباحث التموين للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق، ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية، ( المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين) ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.
 

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