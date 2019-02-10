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شعبة الأدوات المنزلية تطلق مبادرة لخفض الأسعار استجابة لتراجع الدولار

الأحد، 10 فبراير 2019 09:39 ص
شعبة الأدوات المنزلية تطلق مبادرة لخفض الأسعار استجابة لتراجع الدولار ابراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية
كتب إسلام سعيد
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قالت شعبة الأدوات المنزلية، إنها تواصلت مع تجار الأدوات المنزلية، وذالك للقيام بمبادرة لخفض الأسعار من 5% إلى10% بعد تراجع سعر الدولار البنكى، والدولار الجمركى، واستجاب عدد من أصحاب شركات الاستيراد والتصنيع المحلي لتلك المبادرة.
 
 
وقال المهندس عبد الناصر الباز عضو شعبة الأدوات المزلية بغرفة القاهرة التجارية، فى بيان له اليوم، إن الفكرة ممتازة، وشهدت استجابة وخفضا فى الأسعار من 5 % الي 10% ، مطالبا الحكومة بتوفير المواد الخام وإزالة البيروقراطية من أمام المستثمرين، لافتا إلى أنه فى حالة استمرار تراجع الدولار سسيشهد سوق الأدوات المزلية مزيدا من الانخفاض.
 
وقالت شعبة الأدوات المنزلية، أنها أول قطاع تجارى، يخفض الأسعار تماشيا مع انخفاض أسعار الدولار، ودعت جميع تجار الأدوات المنزلية بمصر للانضمام إلى المبادرة، إسهاما فى تخفيف العبء علي المستهلك، ولكى تصل رسالة للمجتمع المصرى أن التجار ليسوا جشعين، إنما الجشع تتسم به حفنة من معدومى الضمير، والمحتكرين بحسب بيان الشعبة. 
 
وناشدت الشعبة، وزير التجارة والصناعة، بسرعة التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقا للقرار43 لعام2016 م، حيث يساهم هذا التسجيل فى المزيد من خفض الأسعار.
 
كما طالبت الشعبة، بإلغاء الفحص المسبق، وإلغاء قرار ترخيص المخازن لتخفيف الأعباء على التجار، وبالتالى مزيد من خفض الأسعار.
 
كما طالبت الشعبة بدعم المستوردين الذين يرغبون فى التحول من الاستيراد إلى الصناعة، وخاصة من البنوك التى تضع عراقيل كبيرة، أمام التمويل لضغار المستثمرين.

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